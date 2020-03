Brussel maakt einde aan ‘spookvluchten’ door coronavirus

De burgemeesters van Den Bosch, Tilburg en Eindhoven bespreken dinsdag de coronacrisis in Noord-Brabant. Beeld ANP

De Commissie reageert daarmee op de roep vanuit lidstaten en maatschappijen om de luchtvaartregels tijdelijk op te schorten vanwege de coronacrisis. In een normale situatie moeten maatschappijen minstens 80 procent van hun vooraf geplande vluchten uitvoeren. Doen ze dat niet, dan raken zij hun kostbare vliegrechten kwijt voor de jaren die komen.

In de afgelopen weken besloten maatschappijen hun vluchten gewoon uit te voeren, ondanks de sterk teruggelopen animo om te reizen. Veel toestellen waren daardoor half leeg. Het betekende een aanslag op het klimaat en de portemonnee van de maatschappijen. Toch aarzelde Brussel om in te grijpen, hopend dat de markt op korte termijn aan zou trekken.

Maatregelen

Omdat de situatie in de luchtvaartsector ‘met de dag verslechtert’, komt de Commissie nu alsnog met maatregelen tegen de ‘spookvluchten'. Maatschappijen hoeven tijdelijk niet meer te voldoen aan de use it or lose it-regel, waardoor zij vluchten mogen annuleren zonder hun vliegrechten te verliezen. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten nog wel met het noodplan instemmen.

De maatregel betekent een verlichting voor KLM, dat dinsdag bekendmaakte in februari bijna een kwart minder passagiers naar Azië te hebben vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. KLM-baas Pieter Elbers waarschuwt dat het effect in maart waarschijnlijk nog groter is, omdat inmiddels veel meer routes worden geraakt. Met name de bestemmingen in Azië buiten China en in Italië zullen een grotere impact van het coronavirus zien.