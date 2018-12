Brussel legt bom onder opening Lelystad Airport in 2020

Het gaat om de zogenoemde verkeersverdelingsregel (vvr). Van Nieuwenhuizen wilde met die regel garanderen dat op Lelystad alleen plek zou zijn voor vakantievluchten – denk aan reizen naar Málaga of Alanya - die nu nog vanaf Schiphol vertrekken. De plekken die zij in dat scenario op Schiphol achterlieten, zouden worden ingenomen door vluchten naar zakenbestemmingen. Dat is belangrijk voor het netwerk van Schiphol, stelde het kabinet, en daarmee voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Over de levensvatbaarheid van de verdelingsregel bestonden al langer twijfels. De Europese Commissie heeft weinig op met regels die de vrije markt beteugelen. Dat beoogde Van Nieuwenhuizen wel met de door haar voorgestelde constructie. Luchtvaartmaatschappijen die nog geen plek op Schiphol hebben, konden in haar scenario niet in aanmerking komen voor een plek op Lelystad. Nu de Commissie haar heeft laten weten bezwaren te hebben, ziet zij geen andere mogelijkheid dan het voorstel in te trekken. Van Nieuwenhuizen is inmiddels met Brussel in overleg over het aanpassen van de Lelystad-constructie.

Met het slechte nieuws is de beoogde opening van Lelystad Airport per 1 april 2020 plots onzeker. Voor het bekijken van de inmiddels afgekeurde verdelingsregel gaf de Commissie zichzelf een half jaar de tijd. Trekt Brussel voor het bekijken van het aangepaste plan weer een half jaar uit, dan heeft de minister een probleem; luchtvaartmaatschappijen moeten bijvoorbeeld ruim van tevoren weten wanneer zij op Lelystad kunnen vliegen. Eerder stelde Van Nieuwenhuizen de opening al eens met een heel jaar uit. Een woordvoerder laat weten dat het ondanks de tegenslag nog steeds haar bedoeling is om het vakantievliegveld in april 2020 te openen.

‘Lelystad moet van tafel’

Het besluit van Brussel brengt de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie in een lastig parket. De achterban van deze partijen zijn kritisch over Lelystad Airport vanwege de verwachte geluidsoverlast en milieuvervuiling. D66-Kamerlid Jan Paternotte noemde de verdelingsregeling meermaals een voorwaarde voor de opening van het vliegveld. In een reactie zegt Paternotte dat D66 ‘benieuwd is naar wat de minister hier aan zou willen doen'. ‘Want het idee van Lelystad Airport is om een overloop van Schiphol te worden, niet een veld voor nieuwe vluchten.’

CU-Kamerlid Eppo Bruins spreekt in een reactie van ‘nieuw huiswerk voor de minister’. ‘De afspraak is dat Lelystad als overloophaven voor Schiphol zal dienen en niet leidt tot autonome groei van de luchtvaart.’

Oppositiepartijen als SP en GroenLinks willen Lelystad van tafel. ‘Dit was een harde randvoorwaarde van de coalitie’, zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Cem Laçin (SP) verwacht dat D66 en CU ‘nu zover zijn dat ze hun conclusie trekken en een streep zetten door de uitbreiding van Lelystad Airport’.