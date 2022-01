Brussel geschokt om dood parlementsvoorzitter Sassoli: ‘Een oprechte bemiddelaar, geen mannetjesputter’

David Sassoli in juni van dit jaar. Beeld AFP

‘Voor een Italiaan een verrassend aardige en vriendelijke man’, zo typeert PvdA-eurofractieleider Agnes Jongerius haar overleden collega Sassoli. ‘Iemand die je als vader zou wensen’. Ook Bas Eickhout (Groenlinks) noemt Sassoli ‘een heel aimabele man’.

Het overlijden dinsdagochtend van de parlementsvoorzitter – één week voor zijn termijn afliep – heeft de meeste europarlementariërs geschokt. Pas maandagmiddag werd bekend dat Sassoli sinds 26 december in een Italiaans ziekenhuis was opgenomen vanwege ‘ernstige complicaties’ door falen van het immuunsysteem. Een halve dag later overleed hij. EU-president Charles Michel en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, betuigden dinsdagmorgen hun medeleven.

‘Geen mannetjesputter’

Jongerius en Eickhout benadrukken dat Sassoli – veel meer dan zijn voorgangers Antonio Tajani en Martin Schulz – oog had voor ieders belangen. ‘Hij was een voorzitter in de klassieke zin van het woord’, zegt Eickhout. ‘Een oprechte bemiddelaar.’ CDA-fractieleider Esther de Lange herdenkt Sassoli als een ‘overtuigd Europeaan’.

Geen politiek zwaargewicht of mannetjesputter, stellen de parlementariërs. Jongerius: ‘Heel anders dan Tajani, die met de borst vooruit door de gangen paradeerde. Sassoli had ook minder vierkante meters ego dan Schulz.’ En dat was wel zo prettig, vindt Eickhout. ‘Schulz had meer profiel maar ook meer vervelende kantjes.’ Beide europarlementariërs stellen dat onder Sassoli het aantal politieke benoemingen (vriendjespolitiek) in het Europees Parlement is afgenomen.

Sassoli’s voorzitterschap werd ernstig gehinderd door de coronapandemie, die lange tijd fysieke vergaderingen (met ruim 700 parlementariërs uit 27 landen) onmogelijk maakte. Hij zette zich enorm in om online-vergaderingen en -stemmingen mogelijk te maken, geen sinecure in de Brusselse wereld van statuten en verdragen.

Een andere handicap was dat Sassoli vrijwel alleen Italiaans sprak. Ook in zijn werkkamer was er altijd een tolk aanwezig, zegt Jongerius. Eickhout prijst Sassoli voor het doorzetten van een rechtszaak tegen de Commissie omdat die te laks zou optreden tegen het ondermijnen van de rechtsstaat in Polen en Hongarije.

Van journalist tot voorzitter

Sassoli werd in 1956 geboren in Florence en werkte na zijn studie politicologie als journalist voor diverse nieuwsagentschappen en kranten. In de jaren negentig stapte hij over naar de televisie, naar Rai Uno, om uiteindelijk presentator te worden van een van de belangrijkste avondjournaals. Hij werd een van de geliefdste en bekendste journalisten van Italië. In 2009 werd Sassoli verkozen in het Europees Parlement en tien jaar later werd hij voorzitter.

Afgelopen september en oktober was Sassoli al enige tijd afwezig wegens een longaandoening. De Italiaan had eerder longkanker gehad en was tot het najaar een verstokt roker. Hij probeerde niettemin een tweede termijn (tot medio 2024) te krijgen als parlementsvoorzitter. Zijn sociaaldemocratische fractie concludeerde in december echter dat zijn kansen in het parlement om herkozen te worden niet groot waren. De Europese christendemocraten claimen de positie op basis van een afspraak in 2019 tussen de grootste politieke fracties.

Volgende week neemt de Maltese christendemocraat Roberta Metsola naar verwachting de voorzittershamer over. Als eerste vicevoorzitter nam zij het voorzitterschap al veelvuldig waar tijdens Sassoli ’s afwezigheid. Zij verving hem in september ook bij de belangrijke ‘troonrede’ in het parlement van Commissievoorzitter Von der Leyen. Metsola reageerde dinsdagochtend vroeg op Twitter op het overlijden van Sassoli: ‘Ik ben diepbedroefd. Europa heeft een leider verloren, ik ben een vriend kwijt, en de democratie is een kampioen verloren.’