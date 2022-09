Brussel: gebruik winsten energiebedrijven om burgers te compenseren voor extreem hoge prijzen

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in Brussel. Beeld AFP

‘Dit zijn zware, buitengewone tijden’, zei Commissievoorzitter Von der Leyen woensdag tijdens een korte presentatie van de voorstellen. Die worden vrijdag door de Europese energieministers besproken. Als zij akkoord gaan, moet de Commissie de plannen in recordtijd omzetten in concrete wetsvoorstellen.

Het verminderen van de vraag naar elektriciteit verlaagt de prijs ervan. Nu breekt die record na record omdat de prijs van elektra wordt bepaald door het peperdure benodigde beetje gas dat nodig is om vraag en aanbod van elektriciteit exact in evenwicht te brengen. Dat klemt nog meer tijdens de piekuren als de vraag naar elektra groot is. Minder vraag betekent dat de veel goedkopere wind-, zonne- en nucleaire energie voldoende zijn om stroomuitval te voorkomen.

Een tweede plan van de Commissie is het afromen van de winsten van producenten van elektra uit duurzame energiebronnen, bruinkool en kernenergie. Die maken immers nauwelijks extra kosten maar ontvangen de huidige hoge prijs. Het geld dat daarmee vrijvalt moet naar burgers en bedrijven. De Commissie wil dat ook energiereuzen als Shell en BP hieraan een bijdrage leveren via een ‘solidariteitsheffing’ op hun winst. Deze bedrijven profiteren rijkelijk van de hoge gas- en olieprijzen.

Maximumprijs

De Commissie dringt verder aan op een een maximumprijs voor gas dat via pijpleidingen uit Rusland naar Europa wordt geëxporteerd. Dat moet de inkomsten van Moskou verminderen. Tot slot wil Brussel dat EU-landen energiebedrijven die failliet dreigen te gaan financiële steun kunnen geven. De staatssteunregels worden daarvoor versoepeld.

Von der Leyen zei overtuigd te zijn dat de EU ook deze crisis met ‘astronomische elektriciteitsprijzen en enorme grilligheid op de energiemarkten’ zal overwinnen. Ze beschuldigde Rusland van agressieve manipulatie van de gasprijzen door steeds weer de export van gas af te knijpen.

De Commissievoorstellen zullen op de nodige weerstand stuiten bij de energieministers. Sommige landen voelen niets voor prijsplafonds uit vrees dat Rusland dan alle gas- en olie-export naar de EU stopzet. Poetin dreigde daar woensdagmorgen al mee. Een flink deel van de Russische gas- en olie-export is echter al stilgevallen door Moskou zelf. Tot voor kort kwam 40 procent van het gas dat de EU importeert uit Rusland, nu is dat nog 9 procent.