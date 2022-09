Brussel gaat strenger toezien op bescherming van de persvrijheid in Europa

Pers in Nieuwspoort bij een persconferentie. Beeld ANP/Sandra Uittenbogaart

Dat staat in de European Media Freedom Act, een wetsontwerp dat de Europese Commissie vrijdag presenteert. Brussel wil mediaorganisaties verplichte transparantie opleggen: zij moeten publiekelijk delen welke personen en bedrijven achter hun kranten en tv-zenders zitten. Ook wil de Commissie toezien op machtsconcentratie en dus mogelijke overnamen kritisch onder de loep nemen. Voorts moeten EU-landen publieke omroepen voldoende financieren, redactionele onafhankelijkheid respecteren en journalisten beschermen.

Het beschermingspakket werd al in september 2021 aangekondigd in de ‘State of the Union’ van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Daarin sprak zij onder meer over de moord op misdaadjournalist (en vertrouwenspersoon in de Marengo-zaak) Peter R. de Vries. Ook stelde ze dat ‘mediaorganisaties een andere behandeling vereisen dan normale bedrijven’. Want: ‘persvrijheid beschermen betekent de democratie beschermen.’

Een belangrijke rol bij de toepassing van de wetgeving komt in handen van de nog op te richten European Board for Media Services. Deze zal bestaan uit vertegenwoordigers van nationale mediatoezichthouders (in Nederland: het Commissariaat voor de Media). Dit overkoepelende bestuursorgaan zal de bestaande Europese groep van toezichthoudende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA) vervangen.

Reactie NVJ

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) spreekt van ‘een steun in de rug’. Toch verwacht algemeen secretaris Thomas Bruning niet dat het wetsontwerp ‘een aardverschuiving’ teweeg zal brengen. Ook Nederland, dat dit jaar (met name vanwege de moord op De Vries) 22 plaatsen zakte op de persvrijheidsindex van Verslaggevers zonder Grenzen, mag enkele doelstellingen van het wetsontwerp ter harte nemen, zegt hij. ‘In Nederland is de macht van mediaorganisaties ook geconcentreerd. In de krantenwereld maken DPG Media (de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool) en Mediahuis (NRC, De Telegraaf) samen de dienst uit, terwijl RTL en Talpa ook enorm grote spelers zijn.’

Bruning vindt het begrijpelijk dat toezichthouders in een tijd van druk op onafhankelijk nieuws en mediaconcentraties een steviger rol krijgen. ‘Maar we vinden het wel tricky als in sommige landen de politiek erin slaagt om invloed uit te oefenen op deze toezichthouders, en zij vervolgens mede kan bepalen hoe het nieuws wordt opgediend.’

Ook vindt de NVJ dat het wetsontwerp weinig oog heeft voor de economische kwetsbaarheid van journalisten. ‘Om goede, onafhankelijke nieuwsvoorziening te kunnen leveren, hebben journalisten bestaanszekerheid nodig. Wat ons betreft was dat ook in deze wet opgenomen.’

Hongarije

Eurocommissaris Vera Jourová zei eerder al dat de situatie in Hongarije als belangrijke inspiratie heeft gediend voor het wetsontwerp. Sinds 2010 voert de regering-Orbán een gerichte strategie om voorheen onafhankelijke mediaorganisaties over te nemen of te sluiten. Daarnaast kunnen journalisten in Hongarije tot wel vijf jaar cel krijgen voor het verspreiden van ‘valse informatie’.

Van alle EU-landen is de situatie in Griekenland volgens Verslaggevers zonder Grenzen het slechtst: op de persvrijheidsindex staat het land op plaats 108 (van de 180). Doordat de overweldigende meerderheid van mediaorganisaties er in handen is van enkele personen, werd het journalisten de afgelopen jaren regelmatig onmogelijk gemaakt om verslag te doen van bijvoorbeeld de vluchtelingensituatie of het coronabeleid.