Brussel: Europa moet klimaatneutraal op eigen benen staan

Op de bouwbeurs in de Jaarbeurs, vorige maand, worden dakpanelen getoond waarin zonnepanelen zijn geïntegreerd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Europa kan prima klimaatneutraal zijn in 2050 zonder zelf de benodigde schone technologieën te produceren. Zonder ook maar één gram van de schaarse noodzakelijke grondstoffen hier te delven. Alleen levert het zich dan over aan de import uit landen als China en Rusland. Die kwetsbaarheid willen de EU-landen niet, vandaar dat de Europese Commissie donderdag voorstellen lanceert voor een schone industriepolitiek.

Het gaat om twee lijvige wetsvoorstellen. De eerste - de Net Zero Industry Act - moet zeker stellen dat Europese bedrijven de boot niet missen bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de productie van groene waterstof, warmtepompen, windmolens, zonnepanelen en betere batterijen voor elektrische auto's. Zonder die strategische sectoren is de homemade duurzame en digitale economie een illusie.

Het tweede wetsvoorstel - de Critical Raw Materials Act - moet ervoor zorgen dat de EU voor de benodigde schaarse grondstoffen (lithium, kobalt en vele andere) niet wederom belandt in knellende afhankelijkheden zoals die van de goedkope Russische energie.

Economische onafhankelijkheid - strategische autonomie in EU-taal - heeft een prijs. Alle technologie en grondstoffen importeren is goedkoper, het vergt in elk geval geen miljarden euro’s belastinggeld om Europese bedrijven te helpen. Maar een speelbal zijn van de Russische energie-agressie, de Chinese economische agressie en de Amerikaanse subsidie-agressie kost ook veel: zelfstandigheid en banen.

‘De pandemie en de oorlog hebben ons een les geleerd over afhankelijkheid’, zei voorzitter Ursula von der Leyen woensdag in het Europees Parlement. Het geloof in de weldadigheid van wereldwijde vrijhandel is tanende. De EU kiest steeds vaker voor marktsturing op Europees niveau: vorig jaar met een prijsplafond voor gas en het afromen van de winst van energiebedrijven, nu met Europese industriepolitiek en het gezamenlijk veiligstellen van grondstoffen.

Volkswagen

De Net Zero (‘Netto Nul’) Industry Act is de Europese reactie op de omvangrijke pot geld (340 miljard euro) die de VS hebben klaargezet om schone technologie te stimuleren, mits made in the USA. Europese bedrijven als Volkswagen zeggen te overwegen een deel van hun activiteiten (ontwikkelen van accu’s) naar de VS te verplaatsen, tenzij de EU met een soortgelijk plan komt.

Daarnaast is de nieuwe EU-act een antwoord op de toenemende economische dominantie van China, inclusief Beijings geflirt met Moskou. ‘Onze bondgenoten en systemische rivalen proberen onze industriële capaciteit weg te lokken, toekomstige afhankelijkheid te creëren’, concludeert commissaris Thierry Breton van Interne Markt.

Dat is extra pijnlijk omdat het om een lucratieve markt gaat, blijkt uit een ontwerp van de Net Zero Act. Volgens de Commissie is de wereldwijde productie van elektrische auto’s in 2050 vervijftienvoudigd; worden er dan zes keer zoveel warmtepompen gebruikt, alsook veel meer energie uit zon, wind en waterstof. Europese bedrijven moeten een flink stuk van deze taart bemachtigen. ‘De race is begonnen’, aldus Von der Leyen.

Made in Europe

Om een koppositie te bemachtigen, stelt de Net Zero Act één hoofddoel: in 2030 moet Europa minstens 40 procent van de benodigde schone technologieën zelf produceren. Hoe dat voor de verschillende sectoren uitwerkt, laat de Commissie in het ontwerpvoorstel in het midden. Een formule voor de omrekening van het algemene doel (40 procent) naar sectorspecifieke percentages bleek te complex. Opmerkelijk, want in eerdere versies van het wetsvoorstel stonden wel percentages: 85 procent van de windturbines moest made in Europe zijn, 60 procent van de waterpompen, 85 procent van de accu’s, 40 procent van de zonnepanelen.

Om het hoofddoel te halen moet er korte metten worden gemaakt met de bureaucratie en het eindeloos wachten op een vergunning. Verstrijken er nu jaren tussen tekening en turbine, plan en warmtepomp, als het aan de Commissie ligt wordt dat maximaal achttien maanden. Voor kleinere projecten zelfs maximaal een jaar.

De Commissie bezweert dat de Europese milieuwetten gerespecteerd zullen worden, maar betrokken EU-ambtenaren plaatsen daar vraagtekens bij. ‘Dergelijke korte termijnen zijn niet realistisch’, zegt een van hen. ‘Tenzij je de democratie afschaft. Maar dat is niet de bedoeling.’

Bij een pluimveehouder in het Gelderse Opheusden wordt kippenmest opgehaald die wordt vervoerd naar een energiecentrale waar het wordt verbrand om energie uit op te wekken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Mijnen

Het wetsvoorstel om te EU verzekeren van de schaarse aardmetalen - onmisbaar voor de productie van accu’s, chips en zonnepanelen - getuigt ook van ambitie. In 2030 moet 10 procent van die grondstoffen uit Europese mijnen komen (zoals in Zweden en Portugal) en 15 procent uit hergebruik. Een veelvoud van wat nu het geval is.

Commissaris Breton wijst erop dat veel van deze grondstoffen nu uit China, Turkije, Chili en de Democratische Republiek Congo komen. Merkwaardig, vindt de Fransman. ‘We halen kennelijk liever lithium uit Chili, dat is bewerkt in China, naar Europa dan dat we het zelf delven en verwerken in onze achtertuin.’

Voor de aardmetalen blijft de EU overigens grotendeels aangewezen op internationale handel. Het is zaak handelsverdragen daarvoor te sluiten, aldus de Commissie. En samen te werken in de Raw Material Club van goedgezinde landen.

Over de benodigde investeringen voor de schone technologieën, houdt de Commissie zich op de vlakte. Ze becijfert dat de omzet in deze schone sectoren in 2030 wereldwijd al 600 miljard euro per jaar zal bedragen. Maar ook hier geldt: de kost gaat voor de baat.

De Commissie stelt dat private financiers de bulk van de investeringen moeten doen. De Commissie wil verder de staatssteunregels voor de strategische sectoren tijdelijk versoepelen . Omdat bij veel lidstaten de schatkist leeg is (en de staatsschuld hoog) bepleit de Commissie een flexibele inzet van bestaande Europese subsidiefondsen. Het Soevereiniteitsfonds, een nieuw investeringsfonds, dat Commissievoorzitter Von der Leyen afgelopen najaar aankondigde, wordt in de twee wetsvoorstellen niet genoemd. Dat komt op zijn vroegst eind dit jaar.