Brussel en provincies eisen ‘solide oplossingen’ van het kabinet voor stikstofcrisis

De strijd tegen stikstof: 60 in plaats van 80 op de provinciale weg is het paard achter de wagen

Onder meer Assen, Overveen en Vught overwegen vanwege het stikstofprobleem een verlaging van de snelheid op binnenwegen van 80 naar 60. Maar of dat nou gaat helpen? Nee dus.

De strijd tegen stikstof: melkveehouderij steeds meer in het vizier

Het ligt voor de hand dat van de grootste producent van landbouwstikstof, de melkveehouderij, veel wordt gevraagd om uit de stikstofimpasse te komen. Maar wat zijn de mogelijkheden?

Een minder vervuilende koe kan best – zeker met een snufje technologie

De koe heeft het gedaan, de laatste tijd. Ze stoot stikstof uit, methaan en CO2. In de discussie over het redden van het milieu wijzen experts op de noodzaak boerderijen met koeien te sluiten. Maar het kan ook anders.

Natuur en landbouw in balans, dat is de uitdaging

Werken in harmonie met de natuur is de oplossing voor de stikstofcrisis. De Drentse boer Ekkels doet het. Hij weet hoe lastig het is voor veel collega’s. ‘Er zijn hier boeren die de grond nog zelf hebben ontgonnen en het lastig kunnen verkroppen als die teruggaat naar de natuur.’

Minister Schouten in gesprek met tegenpolen: ‘Voor duurzamere landbouw moeten we nú over onze dogma’s heen stappen’

Eén tegenstelling definieert Schoutens ministerschap en de boerendochter ging in gesprek met de exponenten ervan. ‘Mijn eigen beeld was veel te beperkt.’

Hoe arm en zielig is de boer echt?

De steun voor het boerenprotest lijkt logisch, want je bijt niet in de hand die je voedt. Maar wie verder inzoomt, ziet dat ‘de landbouw’ veel complexer is dan het lijkt.

De tijdbom onder het stikstofdossier tikte al twee jaar, maar het ministerie wilde het niet horen

Nederland is al maanden in de ban van een stikstofcrisis. De onbeantwoorde vraag: waarom was het ministerie zo slecht voorbereid op de uitspraak die het vergunningenstelsel deed instorten? Op zoek naar de drijfveren achter een alles-of-niets-spel.

Landbouwvernieuwer Henk Hanskamp denkt goud in handen te hebben met de koe-wc

Boerenzoon Henk Hanskamp ontwikkelt innovatieve producten op basis van het natuurlijke gedrag van koeien. Hij heeft er al jaren succes mee. Met een wc voor koeien denkt Hanskamp nu goud in handen te hebben.