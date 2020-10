Brussel en Londen gaan allerlaatste Brexitronde in – nog maar drie weken voor een mogelijk akkoord

EU-onderhandelaar Michel Barnier (R) en Europa-adviseur van de Britse premier David Frost. Beeld AP

Woensdagavond lieten EU-onderhandelaar Barnier en zijn Britse tegenhanger Frost weten de onderhandelingen toch weer op te pakken. Dat gebeurde na vijf dagen geruzie tussen Londen en Brussel. De Britse premier Johnson zei vorige week vrijdag dat Barnier niet langer welkom was. Hij eiste eerst wezenlijke concessies van de EU, anders had verder praten volgens Johnson geen zin.

Telefoongesprekken tussen Frost en Barnier leidden woensdag tot een doorstart van de onderhandelingen. Die zijn in maart – zonder veel succes – van start gegaan. In de gezamenlijk opgestelde ‘principes voor verdere onderhandelingen’ staat geen enkele inhoudelijke toezegging van de EU. Wel stellen Barnier en Frost dat de gesprekken nu worden ‘geïntensiveerd’ (beide partijen zeggen dat al sinds juni) en dat het nu gaat om de ‘laatste fase’ van de onderhandelingen. Het EU-team vertrekt morgen naar Londen.

Ongestoord verder vissen

Twee zaken houden de EU en het Verenigd Koninkrijk verdeeld. De eerste is de toegang van Europese vissers (vooral Franse, Nederlandse, Belgische en Deense) tot de Britse viswateren vanaf 1 januari 2021. Op die dag loopt de overgangsfase af, waarin alles nog min of meer hetzelfde bleef na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 1 februari dit jaar. De EU wil het liefst dat de Europese vissers ongestoord verder kunnen vissen, Londen wil veel meer vis voor zichzelf houden.

De tweede explosieve kwestie is die van de eerlijke concurrentie. Het Verenigd Koninkrijk wil graag zonder quota en tarieven zijn goederen naar de EU-landen blijven exporteren, bijna de helft van de Britse export is voor de Europese markt bestemd. De EU eist in ruil voor die toegang dat Britse bedrijven dezelfde regels voor staatssteun, milieu en sociale standaarden blijven volgen om concurrentievervalsing te voorkomen. Londen vindt dat een aantasting van de Britse soevereiniteit.

Barnier en Frost benadrukken dat ‘niets is besloten, tot over alles een akkoord bereikt is’. Vorige week lieten de Europese regeringsleiders weten dat ze bereid zijn tot concessies. De Franse president Macron erkende dat de Franse vissers minder uit de Britse wateren zullen halen. Bondskanselier Merkel zei dat ‘iedereen, dus ook de EU’ zal moeten bewegen.

Pro-Europese demonstranten voor het Britse parlement woensdag. Beeld AP

Besloten onderhandelingen

De onderhandelingen zullen komende weken in grote beslotenheid plaatsvinden. Een klein team van Europese en Britse ambtenaren en advocaten houdt de voortgang van de onderhandelingen nauwgezet in de gaten. Een eventueel handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk kan een van de grootste en vergaande handelsdeals van de wereld worden. De lidstaten, het Britse parlement en het Europees Parlement moeten hun goedkeuring eraan geven. Om het akkoord op 1 januari te laten ingaan, moeten de onderhandelaars uiterlijk medio november klaar zijn.