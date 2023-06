Brussel: één anti-corruptiecode voor alle EU-instituten voor bijbaantjes, giften en lobbywerk

Europees Commissaris Véra Jourovà (Waarden & Openheid) met haar collega's Margaritis Schinas en Ylva Johansson bij de presentatie van het voorstel. Beeld EPA

Europees Commissaris Véra Jourovà (Waarden & Openheid) noemde het donderdag gepresenteerde voorstel ‘zeer ambitieus’. Het zou de eerste keer zijn dat de negen belangrijkste EU-instituten - waaronder de Europese Commissie, het Europees Parlement, de ECB, het EU-voorzitterschap, het Europees Hof en de Europese Rekenkamer - dezelfde standaarden hanteren om corruptie, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek tegen te gaan. De Commissie stelt geen gezamenlijke opsporingsorganisatie voor. Daarvoor ontbreekt zowel de wettelijke basis als het benodigde personeel.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen beloofde in haar politieke programma in 2019 de oprichting van een onafhankelijke ethische autoriteit voor alle EU-instanties. Daar zat niet veel schot in, tot eind vorig jaar Qatargate uitbrak: de Belgische politie arresteerde drie Europarlementariërs op verdenking van het aannemen van geld van Qatar, Marokko en Mauritanië. Bij huiszoekingen werd 1,5 miljoen euro in plastic tassen en in een rolkoffer aangetroffen.

Om de reputatieschade te beperken, scherpte het Europees Parlement zijn gedragscode aan. Maar met zoveel EU-instanties blijven er grote verschillen, het Commissievoorstel moet eenheid brengen.

Afkoelingsperiode

In het voorstel van de Commissie komt er een Ethische Autoriteit, bestaande uit de vicevoorzitters van de EU-instanties en vijf onafhankelijke leden. Deze Autoriteit moet een gedragscode opstellen die bindend is voor alle circa 1.500 politici (vooral Europarlementariërs) en politiek benoemde topfunctionarissen bij EU-instanties, zoals de ECB-directie. Voor gewone EU-ambtenaren bestaan al regels over wat wel en niet mag. De andere EU-instituten staan volgens de Commissie positief tegenover haar opzet.

De gedragscode zal bestaan uit afspraken over onder meer het hebben van bijbanen door de verkozenen. Europarlementariërs mogen dat nu, commissarissen niet. De Autoriteit moet ook regels opstellen over het openbaar maken van bezittingen en inkomsten, over de maximale hoogte van giften, het aannemen van betaalde reizen en het accepteren van onderscheidingen.

Ook moet er eenduidigheid komen over de ‘afkoelingsperiode’: na hoeveel jaar een oud-commissaris of ex-parlementariër weer op zijn oude Europese vakgebied in Brussel aan de slag kan, bijvoorbeeld als lobbyist. Verder komen er gezamenlijke eisen voor het toezicht op de regels en voor sancties (die in handen blijven van de instanties) bij overtreding ervan. Als een instantie zich niet aan de afspraken houdt, kan die voor de rechter worden gesleept.

Unanimiteit

Het omkopen van parlementariërs met geld in plastic zakken, zoals bij Qatargate wordt vermoed, zullen de nieuwe regels niet per se voorkomen. Wel maakt de code het moeilijker vanwege de regels over openbaarheid van inkomsten en contacten. De Commissie benadrukt dat reeds bestaande organisaties als Olaf (de Europese antifraudedienst), de Europese aanklager (tegengaan misbruik van EU-subsidies) en het Europees Hof (bij overtreden EU-wetten) gewoon hun werk blijven doen, net als politie en justitie in België.

De leden van de Autoriteit moeten de nieuwe code met unanimiteit aannemen. Om druk op de ketel te houden wil de Commissie dat de regels maximaal zes maanden na de start van de Autoriteit klaar zijn. De Commissie denkt dat deze termijn haalbaar is omdat niemand de Europese verkiezingen (juni 2024) in wil gaan zonder nieuwe gedragscode.