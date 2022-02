Brussel: economische groei zet door, inflatie zwakt af

Onder andere de prijs van eten en drinken steeg door de inflatie. Beeld Harry Cock

De groeiraming die de Commissie donderdag voor 2022 presenteerde is iets minder rooskleurig dan die van afgelopen najaar (4,3 procent). Dat komt door de razendsnelle verspreiding van omikron (zieke werknemers, winkels en horeca dicht), de aanhoudend hoge energieprijzen en problemen bij de aanvoer van halfgeleiders en sommige grondstoffen. ‘Tegenwind uit verschillende hoeken heeft de Europese economie afgekoeld’, aldus Commissaris Gentiloni (economie).

Hij verwacht dat deze tegenwind de komende maanden gaat liggen waardoor de groei in de eurozone dit jaar op 4 procent uitkomt. De verschillen tussen lidstaten zijn als altijd groot: Ierland, Spanje, Portugal en Malta groeien met 5 procent of meer, ook Griekenland doet het met 4,9 procent goed. Voor 2023 voorziet de Commissie een groei van 2,7 procent in de eurozone.

Nederland doet het in deze raming met 3 procent groei dit jaar slechter dan gemiddeld, net als België (2,7 procent). In 2023 loopt Nederland weer in de pas met de andere eurolanden (2,7 procent), België niet (2,2 procent). Het lagere groeicijfer voor Nederland dit jaar komt ook omdat de coronarecessie hier minder zwaar was.

Streefcijfer

De Commissie heeft haar inflatieprognose van afgelopen najaar serieus moeten bijstellen. In november raamde Gentiloni de inflatie voor 2022 nog op 2,2 procent, nu is dat 3,5 procent. Ook hierbij spelen de aanhoudend hoge energieprijzen en grondstoftekorten een belangrijke rol. Voor 2023 voorspelt de Commissie een inflatie van 1,7 procent in de eurozone, beneden het streefcijfer van 2 procent dat de ECB hanteert.

De Nederlandsche Bank-president Knot meent dat ook in 2023 de inflatie hoog zal zijn. De Commissie denkt daar anders over en stelt de inflatie voor Nederland volgend jaar op 1,4 procent. De ECB heeft tot nog toe geen gehoor gegeven aan oproepen om de inflatie te beperken door de rentetarieven te verhogen. ECB-voorzitter Lagarde verwacht dat de hoge inflatie tijdelijk zal zijn, de Commissieraming geeft haar gelijk.

Over Nederland merkt de Commissie op dat een gebrek aan personeel in toenemende mate de economische groei en investeringen afremt. De loonstijging is nu nog gematigd maar Brussel denkt dat de lonen in 2022 en 2023 harder zullen stijgen omdat werknemers meer eisen kunnen stellen.

Gentiloni maakt zich vooralsnog geen zorgen over de oplopende rente voor landen met grote staatsschulden als Italië en Griekenland. ‘De situatie op de financiële markten is nog steeds gunstig’, aldus Gentiloni.