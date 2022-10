Brussel dreigt Nederland met rechtszaak wegens onderhandse spoorvergunning aan NS

Een volle trein. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het conflict heeft alles te maken met de zogenoemde ‘concessie voor het hoofdrailnet’, de vergunning om treinen te rijden op het Nederlandse spoor. Deze concessie wordt van oudsher onderhands gegund aan de Nederlandse Spoorwegen (NS), en is essentieel in de bedrijfsvoering van het spoorbedrijf. In 2020 maakte het kabinet bekend ook de volgende concessie aan de NS te willen gunnen. In de periode 2025-2035 zou de NS daarmee opnieuw gevrijwaard blijven van buitenlandse concurrentie op de belangrijkste Nederlandse spoorverbindingen.

Uit door het kabinet vrijgegeven correspondentie blijkt deze week echter dat de Europese Commissie grote kritiek heeft op dit voornemen. Eurocommissaris Adina Vălean schreef het kabinet in juli dat het zich ‘grote zorgen maakt over de wettigheid’ van de onderhandse gunning. Ze wijst erop dat het kabinet heeft verzuimd eerst te polsen of er ook nog andere vervoerders zijn die op het Nederlandse spoor willen rijden. De eurocommissaris beschouwt dat als een ‘ernstig risico op overtreding van het Europees recht’. Dat heeft niet alleen ‘aanzienlijke juridische en financiële consequenties’ gevolgen voor het kabinet, maar ook de begunstigde concessiehouder NS, zo waarschuwt Vălean.

De Europese Commissie wijst Nederland op het ‘vierde spoorwegpakket’, nieuwe regelgeving waar alle lidstaten mee in hebben gestemd. Deze regels moeten het versnipperde Europees spoorwegnetwerk samensmelten tot één geheel. Een van de methoden is de introductie van marktwerking. Concurrentie op het spoor zou in theorie immers meer, betere en goedkopere treinverbindingen opleveren.

Hoewel de NS zelf ook actief is in het buitenland –de vervoerder is uitbater van diverse treinverbindingen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland– heeft het bedrijf het liefst zo min mogelijk concurrentie op Nederlandse bodem. Toch zijn er diverse regionale vervoerders die al jaren azen op treinverbindingen die de NS nu exploiteert. Het gaat onder meer om Arriva, EBS, Transdev, QBuzz en Keolis, dochterbedrijven van buitenlandse vervoersbedrijven.

Het gezelschap, verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven, spande in 2020 een kort geding aan tegen de staat. Volgens Arriva-topman Anne Hettinga was het ‘te gek voor woorden dat in een democratisch land de concurrentie op voorhand wordt uitgesloten om mee te dingen’, zei hij tegen de Telegraaf. Of de overheid met de onderhandse gunning de wet had overtreden, durfde de rechtbank destijds echter niet vast te stellen. Die verwees de partijen door naar het hof van Justitie.

Grieven

De grieven van vervoerders en vanuit Brussel hebben vooralsnog weinig effect op het kabinet. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur, CDA) schreef de Kamer maandag dat ze ‘juridisch gezien geen verplichting heeft om een marktanalyse uit te voeren’. Het kabinet is weliswaar bereid concurrentie toe te staan op een aantal internationale trajecten, onder meer naar Brussel/Parijs, London, Frankfurt/Basel, Berlijn en Wenen. Maar de belangrijkste binnenlandse railverbindingen moeten in handen van de NS blijven, vindt Heijnen, die functioneert immers uitstekend.

Daarmee liggen de Europese Commissie en het kabinet op ramkoers. Een woordvoerder in Brussel zegt dat er nog geen juridische procedure is gestart, maar wel boven de markt hangt. ‘Er zijn diverse marktpartijen die zich bij ons hebben beklaagd. Dan moeten wij in actie komen.’

De Commissie hoopt dat nader overleg een uitkomst biedt. Zo niet, dan volgt een gang naar het hof van Justitie. Bij een eventuele veroordeling moet de Nederlandse staat niet slechts één boete betalen, maar stapelen de boetes zich op tot de concessie op de juiste wijze is verleend, benadrukt de woordvoerder. ‘Je kan dit probleem straks niet met één boete afkopen.’ Aanstaande dinsdag buigt de Tweede Kamer zich over de concessie.