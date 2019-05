Brussel-correspondent Marc Peeperkorn: ‘Met de redenering dat Europa een ruk naar links maakt moet je enorm oppassen’

Eurocommissaris Frans Timmermans in Spanje, gisteravond. Beeld EPA

Marc, goedemorgen.

‘Goedemorgen. Wacht. Ik loop even de perszaal hier uit, anders gaan mensen schreeuwen dat ik stil moet zijn.’

Wat betekent de Nederlandse uitslag voor Europa?

‘Nou, niet zo veel. Wij zijn slechts 1 van de 28 EU-lidstaten. We hebben 26 van de 751 zetels. Dus zo dominant zijn wij niet in Brussel. Getalsmatig zijn we maar een kleintje.’

Maar zegt de winst van de Nederlandse sociaaldemocraten iets over een breder sentiment binnen Europa? Maakt Europa een ruk naar links?

‘Met die redenering moet je enorm oppassen. In Nederland is er duidelijk sprake van een Frans Timmermans-effect. Hij was de enige lijsttrekker die echt bekend was. In andere landen heb je geen Frans Timmermans. In Italië niet, in Frankrijk en Duitsland ook niet. Ik zou dus zeggen: één Frans maakt nog geen rode zomer. Maar het is hoe dan ook uitzonderlijk wat hij heeft gedaan in Nederland.

‘De peilingen die bekend zijn beloven aankomende zondag niet echt een Europese winst van de sociaaldemocraten. De christendemocraten blijven vooral de grootste. Verder zal een eventuele Brexit - later dit jaar - een grote klap betekenen voor de sociaaldemocraten in de EU, want het Verenigd Koninkrijk levert relatief veel Labours.’

En de winst van Forum voor Democratie, zegt dat iets over een groeiend rechts sentiment?

‘Wat mij vooral opvalt is dat de verhouding tussen pro-EU en anti-EU in Nederland praktisch hetzelfde blijft. Forum voor Democratie gaat volgens de exitpoll naar drie zetels, maar de PVV verliest er drie. Je kunt je dus blindstaren op Baudet, maar het feit is eigenlijk dat er tussen 2014 en 2019 eigenlijk weinig is veranderd.’

Wat betekent de zege van Timmermans voor zijn kansen om voorzitter van de Europese Commissie te worden?

‘Ik denk dat het vooralsnog niet zo veel betekent. Hij heeft in de huidige peilingen twee zetels gewonnen. Dat is aardig, maar dat zijn nog altijd maar twee zetels op een parlement van 751 zetels.

‘Het spel moet na zondag gespeeld worden. Dan moet het Europees Parlement bepalen of ze achter het systeem van de spitzenkandidaten blijven staan. Oftewel of al die partijen zich achter één kandidaat kunnen verenigen. Die kandidaat moet dan ook nog worden goedgekeurd door de Europese leiders.

‘Ik zie nog niet in hoe die twee zetels van Timmermans een schokgolf door het Europees parlement gaan zenden. Denk jij nou echt dat de Poolse premier Mateusz Morawiecki of de Hongaarse premier Viktor Orbán, leiders die voortdurend in conflict zijn geweest met Timmermans om de rechtsstaat, nu na de winst van deze twee zetels zeggen: ‘Ok, nu staan we achter je’?’

Tot slot, betekent de winst nog iets voor de carrière van Mark Rutte in de Europese Unie?

‘Rutte zegt constant dat hij die carrière niet ambieert, en dat zal hij blijven zeggen. Tot het moment dat het er echt op aankomt. Dat is niet nu. Als er al een beroep op hem wordt gedaan als mogelijke EU-president, zal dat pas zijn als andere kandidaten zijn afgevallen.’