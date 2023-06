Brussel bindt strijd aan met Polen vanwege wet die oppositie monddood dreigt te maken

De Poolse oppositieleider, oud-premier en voormalig voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk afgelopen zondag op het podium in Warschau tijdens een door zijn partij georganiseerde manifestatie voor vrijheid. Beeld Getty Images

Vorige week zei de Commissie al ‘zeer bezorgd’ te zijn over de nieuwe wet: die zou het mogelijk maken om oppositieleden zonder eerlijk proces uit te sluiten van verkiezingsdeelname. In Polen vinden dit jaar landelijke verkiezingen plaats. Nadat ook de Verenigde Staten zich kritisch hadden geuit, beloofde de Poolse president Duda de wet aan te passen door enkele sancties te schrappen. Dit is nog niet gebeurd.

Door de wet krijgt een speciale commissie zware bevoegdheden om bedrijven en functionarissen aan de tand te voelen die tussen 2007 en 2022 ‘ten nadele van de belangen van de Republiek Polen’ zouden hebben gehandeld. Tot de straffen behoort een tienjarig verbod om posities te bekleden waar beheer van publiek geld mee gemoeid is. In de praktijk maakt die maatregel het onmogelijk om nog een functie binnen de overheid uit te oefenen.

De wet, die Duda eind mei ondertekende, heeft de bijnaam ‘Lex Tusk’ gekregen, omdat gevreesd wordt dat de Poolse regering met deze wet specifiek de voormalige premier Donald Tusk wil treffen. Tusk, oud-voorzitter van de Europese Raad, leidt het christendemocratische Burgerplatform (PO), de grootste oppositiepartij in Polen. De huidige regering beschuldigt Tusk er geregeld van Russische belangen te hebben behartigd in zijn tijd als premier.

Als eerste stap van de inbreukprocedure stuurt de Europese Commissie een brief naar de Poolse regering met de mededeling dat er juridische stappen volgen. Als Polen niet inbindt, kan de Commissie uiteindelijk een zaak aanspannen bij het Europese Hof van Justitie, die dwangsommen kan opleggen.

Hervorming rechterlijke macht

Het is niet de enige kwestie rond de Poolse rechtstaat waarover Brussel in de clinch ligt met de regering van de uiterst rechtse PiS-partij. Deze week oordeelde het Europees Hof dat een controversiële hervorming van de rechtelijke macht uit 2019 een schending is van het Europees recht.

Onder Poolse rechters bestaat twijfel over de onafhankelijkheid van nieuwe collega’s sinds de regering haar greep heeft verstevigd op het orgaan dat rechters benoemt: de Poolse raad voor rechtspraak. De hervormingswet uit 2019 verbood het rechters om deze onafhankelijkheid te toetsen bij het Europees Hof. Ook mochten ze zich niet verzetten tegen rechterlijke hervormingen van de regering, op straffe van schorsing door een ‘tuchtkamer’.

Nadat de EU de druk had opgevoerd heeft de PiS-regering delen van de wet aangepast en de tuchtkamer afgeschaft. Daaraan vooraf ging onder meer een boete van ruim 500 miljoen euro, een bedrag dat al grotendeels is ingehouden op de Europese subsidies aan Polen.

Wat de Commissie betreft is de Poolse regering nog niet voldoende teruggekeerd op haar schreden. De ruim 36 miljard euro aan fondsen uit het coronaherstelfonds zijn bevroren zolang Polen geen werk maakt van een waarlijk onafhankelijke rechtspraak. Als de regering de nieuwe uitspraak van het Europees Hof naast zich neerlegt, kan de Commissie proberen Polen een nieuwe dwangsom op te leggen.