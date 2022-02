Brussel: bedrijven moeten uitbuiting en vervuiling door leveranciers tegengaan

Grote bedrijven die in de EU palmolie gebruiken voor hun producten, mogen straks de gevolgen van palmolie plantages in Kameroen niet meer negeren. Beeld Sven Torfinn

‘We kunnen onze ogen niet langer sluiten voor wat er gebeurt in onze handelsketens’, zei Commissaris Reynders (Justitie) woensdag bij de presentatie van het voorstel voor duurzaam en goed bestuur van bedrijven. ‘Consumenten willen geen producten die gemaakt zijn met dwangarbeid of die ons milieu vernietigen’, stelde Commissaris Jourová (Waarden). En bedrijven willen de zekerheid van Europese regelgeving in plaats van de last van 27 nationale wetten.

Volgens de Commissie ontstaat 80 tot 90 procent van de milieuschade voor Europese producten buiten de EU. Het gaat om leveranciers van grondstoffen en onderdelen die niet gebonden zijn aan EU-wetten. Consumenten- en mensenrechtenorganisaties, milieuclubs en sommige politieke partijen eisen al jaren een aanpak van misstanden in de aanvoerketens.

Het Commissievoorstel richt zich op de grootste 9.400 Europese bedrijven en 2.600 niet-Europese bedrijven die in de EU actief zijn. Deze 12 duizend ondernemingen worden verplicht om milieurisico’s (vervuiling, vernietiging biodiversiteit) en de kans op schending van de mensenrechten (kinderarbeid, ongezonde en onveilige werkomstandigheden, onderbetaling) bij hun leveranciers in kaart te brengen. Vervolgens moeten ze maatregelen nemen om die misstanden te beëindigen of verzachten. Lukt dat niet dan dient het contract met de leverancier te worden opgeschort en in het uiterste geval ontbonden.

Onafhankelijke toezichthouders in de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de naleving van de nieuwe verplichting. Ze kunnen bedrijven ‘ontmoedigende’ boetes opleggen. Daarnaast krijgen slachtoffers van de misstanden de mogelijkheid het bedrijf voor de rechter te slepen voor financiële compensatie.

Kleine en middelgrote bedrijven (minder dan 500 werknemers, jaaromzet lager dan 150 miljoen euro) zijn gevrijwaard van de nieuwe verplichting. De administratieve lasten voor deze ondernemingen zouden te groot zijn. Tenzij ze in ‘hoog risico-sectoren’ opereren: textiel, landbouw, of de winning van metalen als tin en goud. In dat geval geldt de ketenaansprakelijkheid wel, zij het met een overgangstermijn van twee jaar. Het gaat om bijna 5.000 bedrijven.

Aanscherpen

De EU streeft al jaren naar duurzame productie en profileert zich graag als het voorbeeld van respect voor de mensenrechten. Dat imago is op EU-bodem nog vol te houden, maar daarbuiten veel minder. Over het huidige voorstel is ruim twee jaar gediscussieerd. Volgens de Commissie is de EU de eerste ter wereld die met zoiets komt.

PvdA en GroenLinks in het Europees Parlement zijn blij met het voorstel maar vinden dat het moet worden aangescherpt. PvdA-europarlementariër Wolters wil minder kleinere bedrijven uitzonderen van de ketenaansprakelijkheid, haar collega Eickhout van GroenLinks wil dat bedrijfsdirecteuren meer ter verantwoording geroepen kunnen worden.

De EU kent al verschillende wetten waardoor bedrijven ook buiten Europa rekening moeten houden met mens en milieu. Eind vorig jaar presenteerde Commissaris Timmermans (Green Deal) nog een voorstel dat de duurzame productie van soja, vlees, palmolie, cacao en koffie moet garanderen. Maar volgens milieuorganisaties zijn die regels te vrijblijvend. Reynders beaamde dat ‘vrijwillige maatregelen niet meer volstaan’, vandaar nu de verplichting voor verantwoord bestuur bij de aanvoerketens. De Commissie kondigde daarnaast een verbod aan op de handel en verkoop van producten die gemaakt zijn door dwangarbeid.

Het goed bestuur-voorstel wordt nu aan de lidstaten en het Europees Parlement voorgelegd. De Commissie zei ‘alle vertrouwen te hebben’ in een snelle aanvaarding ervan.