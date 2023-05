Brussel akkoord met uitkoop veehouderijen, Eurocommissaris noemt bedragen ‘gepast’

De Europese Commissie heeft de plannen van het kabinet om de grote uitstoters van stikstof in de veehouderij aan te pakken goedgekeurd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het kabinet keek reikhalzend uit naar het oordeel dat Commissaris Margrethe Vestager (Concurrentie) dinsdag bekendmaakte. Als zij de door Nederland voorgestelde uitkoopregelingen had afgewezen, was de stikstofaanpak van het kabinet verder in het slop geraakt. Minister Christianne van der Wal ((Natuur en Stikstof) en haar ambtenaren hebben afgelopen maanden intensief contact gehad met Brussel over het kabinetsplan ‘beëindiging veehouderijlocaties'. Daarvoor is in totaal 1,47 miljard euro beschikbaar.

Vestager gaat akkoord met beide door de Nederland voorgestelde uitkoopregelingen. Ze passen volgens de commissaris binnen de geldende regels voor staatssteun omdat de positieve milieueffecten ervan opwegen tegen de marktverstoring. Volgens Vestager biedt de sluiting van zware uitstoters meer ruimte voor duurzame veehouderij. Bovendien zijn de uitkoopbedragen volgens de commissaris ‘gepast’.

Bonus van 20 procent

Voor de drieduizend piekbelasters komt de ruimste vergoeding: naast de compensatie voor het wegvallen van de omzet en (eventuele) sloopkosten, krijgen de koeien-, kalfs-, varkens- of pluimveehouders een bonus van 20 procent als ze stoppen. Voorwaarde is dat ze hun bedrijf niet elders in Nederland of Europa voortzetten. Dat had de Commissie al eerder als voorwaarde gesteld. De betrokken boeren mogen wel omschakelen naar andere activiteiten dan veehouderij ‘mits de nationale wetgeving die nieuwe bedrijfsvoering toestaat’. Voor deze piekbelasters heeft het kabinet 975 miljoen euro gereserveerd.

De tweede uitkoopregeling (goed voor 500 miljoen euro) is voor veehouderijen die weliswaar ook stikstofschade veroorzaken in natuurgebieden maar minder dan de piekbelasters. Voor deze groep wordt maximaal de waarde van het bedrijf vergoed. De stikstofruimte die met beide regelingen wordt gewonnen, kan deels worden ingezet om boeren te helpen die nu buiten hun schuld zonder stikstofvergunning werken, de zogenoemde PAS-melders. Maar het geeft ook lucht voor de bouw van woningen en de aanleg van wegen.

Het kabinet was zeer beducht voor een ‘nee’ uit Brussel. Een negatief oordeel van Brussel zou de politieke spanningen in het kabinet over het stikstofbeleid doen oplopen. Een eenvoudige antwoordbrief eind maart van de Commissie dat de Nederlandse voorstellen waren ontvangen, leidde al tot boze en geïrriteerde reacties in Den Haag. Minister Van der Wal heeft dan ook ‘vaak en veel overlegd’ met Brussel, aldus een betrokkene. De uitkoopregelingen zijn zo opgesteld dat de Commissie er moeiteloos mee akkoord kon gaan. Een staatssteunzaak van 1,47 miljard euro is voor Brussel qua omvang sowieso geen grote kwestie.

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld de stikstofuitstoot in 2030 flink te verlagen. Stikstof reageert met water en zuurstof tot voor de natuur schadelijke stikstofoxiden en ammoniak. Het verzet van de landbouwsector tegen de kabinetsvoornemens is groot. Na de Provinciale Statenverkiezingen, gewonnen door de boervriendelijke BBB, besloot het kabinet eerst te zien wat de nieuwe provinciebesturen beslissen over de stikstofaanpak, voor het zelf met volgende stappen komt.