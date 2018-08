Brugklassers opgelet: fietsen naar nieuwe school is niet zonder gevaar

Zo zorg je ervoor dat je kind veilig op zijn nieuwe school aankomt

1. Laat je kind naar de basisschool fietsen

Fietservaring is belangrijker dan educatie, blijkt uit recent onderzoek. Hoe meer ervaring het kind op jonge leeftijd opdoet, hoe beter hij of zij gevaren kan herkennen. ‘Vanaf 9 jaar is het verantwoord om kinderen zonder begeleiding naar school te laten fietsen’, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. 'Durf je kind los te laten.’

2. Ga op zoek naar de veiligste route

Martijn van Es van de Fietsersbond: ‘Je kunt die drukke hoofdfietsroute langs de autowegen nemen, maar ook kiezen voor een rustigere en veiligere route die iets langer fietsen is.’

3. Oefen de route van tevoren met je kind

Een brugklasser die goede indruk op zijn nieuwe klasgenoten wil maken, zit er niet op te wachten dat ma of pa de eerste schooldag gezellig meefietsen. Oefen de route dus vooraf een aantal keer en wijs je kind op mogelijke gevaren.

4. Geen afleiding

Omdat kinderen snel afgeleid zijn, is het belangrijk dat ze hun aandacht bij het verkeer houden. Dus geen mobieltje in de hand of een koptelefoon op. Mogelijk biedt het 'slimme fietsslot' van KPN, eind dit jaar verkrijgbaar voor ongeveer honderd euro, de uitkomst. Die schakelt al het internetverkeer via een app uit zodra het slot wordt ontgrendeld. Ook de ‘slimme fietsbel’ is in de maak. Die gaat zoemen zodra de fietser een gevaarlijk kruispunt nadert. Richtprijs: 25 tot 30 euro.

5. Tip voor automobilisten: blijf gefocust en relaxed

Vanuit een open raampje een scheldkanonnade op fietsende pubers afvuren heeft weinig zin. ‘Beter is het om even te wachten voordat je rechtsaf slaat’, zegt Stomphorst. ‘Houd het relaxte gevoel dat je hebt opgebouwd tijdens de vakantie vast in het verkeer.’