‘Bromance’ tussen Zelenski en Johnson versterkt na verrassingsbezoek: ‘Zo ziet ware vriendschap tussen volkeren en naties eruit’

Na het bezoek loofde het Oekraïense ministerie van Defensie de Britse premier. ‘Zo ziet moed eruit,’ tweette het departement bij beelden van Johnson op de straten van Kyiv, ‘zo ziet ware vriendschap tussen volkeren en naties eruit.’ Beeld AFP

Het bezoek van Johnson kwam een dag nadat EU-baas Ursula von der Leyen in de Oekraïense hoofdstad was. Onder begeleiding van gewapende militairen maakte Johnson de wandeling door de stad terwijl hij gesprekken aanknoopte met burgers. Voor de Britse premier, de eerste G7-leider die in de belegerde natie is, was het een kans zichzelf te profileren als een hedendaagse versie van zijn held, de oorlogspremier Winston Churchill.

Tussen Zelenski en Johnson is een ware ‘bromance’ ontstaan, een broederliefde. Zelenski is niet vergeten dat Britse militairen al sinds 2015, na de Russische inval op de Krim, trainingen geven aan het Oekraïense leger. De Britten waren begin dit jaar de eersten die wapens naar de Oekraïne stuurden, dit uit vrees voor een Russische inval. Het heeft er toe geleid dat Moskou het Verenigd Koninkrijk nu beschouwt als voornaamste vijand in het Westen.

Johnson kwam niet met lege handen naar Kyiv. Hij beloofde de Oekraïense president, met wie hij vrijwel dagelijks belt, 120 Britse pantserwagens en raketsystemen om marineschepen uit te schakelen. Die komen bovenop de militaire uitrusting ter waarde van 120 miljoen euro die vrijdag al was toegezegd. De Britse antitankwapens hebben afgelopen week hun waarde bewezen tijdens de oorlog met het Rode Leger.

Na het bezoek loofde het Oekraïense ministerie van Defensie de Britse premier. ‘Zo ziet moed eruit,’ tweette het departement bij beelden van Johnson op de straten van Kyiv, ‘zo ziet ware vriendschap tussen volkeren en naties eruit.’ Op zijn beurt prees Johnson de gastheer. Voor Johnson is het een opmerkelijke herrijzenis. Enkele maanden terug werden politieke postuums al geschreven, maar nu profiteert hij zich als leider van het Westen.

Op het eiland worden vergelijkingen getrokken met de oorlog in de Falklands, precies veertig jaar geleden. Het terugveroveren van de eilanden op de Argentijnse bezetter redde indertijd het premierschap van Margaret Thatcher. Tevens droeg de bevrijding bij aan de val van de militaire junta. Achter de schermen heeft Johnson veel te danken aan zijn minister van Defensie Ben Wallace, die bij het leveren van wapens aan interne strijd heeft moeten voeren met zijn eigen ambtenaren.

Terwijl de militaire hulp nu voortvarend gaat, blijft de opvang van vluchtelingen een zwakte voor de Britten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt nog altijd moeite te hebben met het omschakelen naar een noodsituatie. Zo kwamen een Oekraïense moeder en twee haar dochters die woonruimte aangeboden hadden gekregen in Hartlepool, pas geleden het land niet in omdat de beslisambtenaren vraagtekens hadden gezet bij de precieze spelling van haar naam.