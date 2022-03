Brokstukken van mislukte Noord-Koreaanse rakettest zouden zijn neergekomen op hoofdstad Pyongyang

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un inspecteert een nieuwbouwcomplex in Pyonyang, op een ongedateerde foto die woensdag werd vrijgegeven door het staatspersbureau. Beeld AFP

Volgens de legerleiding van buurland Zuid-Korea leek het projectiel, vermoedelijk een ballistische raket, vrijwel direct na de lancering vanaf vliegveld Sunan op minder dan twintig kilometer hoogte te ontploffen. Brokstukken zouden zijn neergekomen in en rond de buitenwijken van Pyongyang, de hoofdstad op zeventien kilometer van de luchthaven waar ruim 3 miljoen mensen wonen. De specialistische Zuid-Koreaanse nieuwssite NK News meldt dat ooggetuigen een rossige bal aan het einde van een zigzaggende rookpluim boven de stad zagen.

Bij een eerdere mislukte test van een middellange afstandsraket op een andere locatie kwam een projectiel in 2017 ook op een dichtbevolkt gebied neer. Ook de raketbrandstof kan aanzienlijke gezondheidsschade opleveren.

Twee vliegen in één klap

Dit jaar werden in februari en maart ook al raketten gelanceerd vanaf luchthaven Sunan. Volgens Noord-Korea gaan het om onschuldige testen van een eigen ruimtesatelliet, maar Zuid-Koreaanse en Amerikaanse defensiebronnen houden het op experimenten met een nieuw systeem voor intercontinentale ballistische raketten (ICBM).

Wellicht slaat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un met het testen van zogenaamde ‘verkenningssatellieten’ twee vliegen in één klap: op zijn verlanglijstje staan zowel een eigen spionagesatelliet als een beter intercontinentaal raketsysteem en de lanceringen dragen bij aan verwezenlijking van beide militaire ambities. Noord-Korea test al sinds 2017 succesvol ICBM’s, die in staat zijn de Verenigde Staten te bereiken, maar dit jaar brak Kim alle records met inmiddels tien lanceringen.

Nadat het Noord-Koreaanse Politburo in januari aankondigde dat Noord-Korea een zelfopgelegde moratorium op kernproeven en intercontinentale raketten opschort, houden de VS en Zuid-Korea rekening met een test van de nieuwste en grootste ICBM die het land heeft ontwikkeld. Deze zogenaamde Hwasong-17, een monsterraket van 25 meter lang die met meerdere kernkoppen en een afstand van 15.000 kilometer kan afleggen, was voor het eerst tijdens een militaire parade in 2020 te zien, maar is nog niet in zijn geheel getest.

Belangrijke verjaardag

De proeven van de afgelopen maanden, waarbij waarschijnlijk onderdelen van de Hwasong-17 werden uitgeprobeerd, kunnen dienen als voorbereiding op een grotere test, die voorzien wordt op 15 april. Dat is de 110de geboortedag van Kims grootvader Kim Il Sung, het eerste lid van de Kim-dynastie die de Democratische Volksrepubliek Korea heeft opgericht. Zuid-Koreaanse deskundigen verwachten in de aanloop tot die belangrijke verjaardag dan ook enkele kleinere proefnemingen om Hwasong-17 testklaar te krijgen.

Naast de herdenking van zijn grootvader met een nieuw type ICBM is Kim er bovendien op gebrand de aandacht de vorige week gekozen Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol te trekken, maar vooral die van de Amerikaanse regering, die hem tot dusver links laat liggen. Het onderhandelingsproces over een formeel vredesverdrag voor het Koreaans schiereiland ligt stil, net als de pogingen die onder de regering-Trump werden ondernomen om Kim zover te krijgen zijn kernwapens op te geven. Pyongyang houdt vast aan de eis dat de Amerikaanse sancties van tafel moeten voordat Noord-Korea aan tafel komt, terwijl de VS eerst controleerbare tekenen van ontmanteling van het kernprogramma wil zien.

Vliegveld als testbasis

Woensdag gaf het staatspersbureau KCNA een foto vrij van een breed glimlachende Kim Jong-un in een buitenwijk van Pyongyang. Onduidelijk is of die foto verband houdt met de meest recente rakettest. Sinds 2017 speelt de luchthaven Sunan, die zelfs voor de pandemie alleen gebruikt werd voor een handjevol vluchten uit Rusland en China, een steeds prominenter wordende rol bij het testen van belangrijke wapensystemen. In 2016 verrees naast het vliegveld een gebouw dat volgens defensiespecialisten groot genoeg is om een ICBM te huisvesten. Voorlopers van de monsterraket Hwasong-17 zijn ook op vliegveld Sunan getest.

Analisten denken dat Kim zijn meest waardevolle wapensystemen in de buurt van de hoofdstad laat ontwikkelen, opslaan en testen, omdat hij dan de vorderingen kan inspecteren zonder reisarrangementen met ingewikkelde veiligheidsmaatregelen die de aandacht van buitenlandse waarnemers trekken.

Overigens zou begin deze maand de belangrijkste faciliteit voor kernproeven Punggye-Ri, die in 2018 voor het oog van internationale pers gedeeltelijk werd opgeblazen om de wereld van Kims belofte te stoppen met kernproeven te overtuigen, nieuw leven zijn ingeblazen met herstel en nieuwbouw van gebouwtjes. In augustus vorig jaar zei het Internationaal Atoomagentschap van de Verenigde Naties dat kernreactor Yongbyon, waar Noord-Korea in het verleden plutonium maakte, ook leek te zijn opgestart.