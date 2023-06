Brokstukken in buurt van Titanic bewijzen implosie vermiste onderzeeër

OceanGate, de eigenaar van het vaartuig, heeft een verklaring afgegeven waarin wordt bevestigd dat de vijf inzittenden zijn omgekomen.

Brokstukken van de onderzeeër Titan zijn vlak bij het wrak van de Titanic gevonden. Beeld Reuters

De kustwacht maakte op een persconferentie bekend dat de brokstukken zich op enkele honderden meters van het wrak van de Titanic bevonden. Op vragen van journalisten werd geantwoord dat de onderzeeër niet op het wrak was gebotst, maar in het water was geïmplodeerd. Bij de ‘catastrofale implosie’ was de Titan in stukken uit elkaar gebroken.

Dagenlang was koortsachtig gezocht naar de onderzeeër en tot donderdag bestond er hoop dat de inzittenden nog in leven waren. De vijf mannen hadden volgens ruwe berekeningen voor minstens 96 uur zuurstof aan boord. Die tijd verstreek donderdagochtend, maar het werd voor mogelijk gehouden dat de zuurstofvoorraad aanzienlijk langer zou meegaan.

Twee onbemande onderzeeërs zochten donderdag de zeebodem af, en een van die twee, de Odysseus 6K, ontdekte een ‘veld van brokstukken’ op zo’n vijfhonderd meter van het wrak van de Titanic. De BBC meldde als een van de eersten dat enkele brokstukken onmiskenbaar afkomstig waren van de Titan. Het zou gaan om het landingsgestel en de achterste punt van de romp. De persconferentie gaf de uiteindelijke zekerheid dat zich in de diepte een ramp had afgespeeld.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

OceanGate noemde in zijn bericht de vijf inzittenden bij naam: ‘We gaan er nu van uit dat onze ceo Stockton Rush, Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman Dawood, Hamish Harding en Paul-Henri Nargeolet helaas zijn omgekomen.’ Het bedrijf dankte de mensen en organisaties die hebben meegeholpen met de zoekactie naar de onderzeeër.

De 6,5 meter lange onderzeeër begon zondagochtend aan een toeristische duik naar het wrak van de in 1912 gezonken Titanic, dat op een diepte van 3.800 meter ligt. De onderzeeër werd bestuurd door de eigenaar Stockton Rush. De vier andere inzittenden hadden ieder 250 duizend dollar (229 duizend euro) betaald om de bijzondere duik mee te maken.

Na een uur en drie kwartier verloor het begeleidende schip contact met de Titan. Al gauw kwam er een zoekactie op gang, die een gebied besloeg ter grootte van half Nederland, in een stuk zee dat tot 4 kilometer diep was en aardedonker. Donderdag werd de onbemande Odysseus 6K van het offshoreschip Horizon Arctic te water gelaten. De Odysseus 6K vond ten slotte de brokstukken in het zoekgebied, niet ver van de plek waar de Titanic ligt.

Gebonk

Tot die tijd was er nog steeds hoop dat de vijf inzittenden in leven waren. Woensdag was er ‘gebonk’ gehoord dat vier uur lang elk halfuur werd herhaald. Wat dat gebonk was, en waar het vandaan kwam, was volgens de Amerikaanse kustwacht donderdag nog steeds een raadsel.

De gevonden brokstukken wijzen op een implosie, waarbij de onderzeeër onder de enorme druk van het water is bezweken. Volgens een door de BBC geïnterviewde duiker is het een kwestie van ‘2 nanoseconden’ geweest, korter dan de tijd die een mens nodig heeft om te beseffen dat er iets mis is.

De veiligheid van de kleine onderzeeër had al eerder vraagtekens opgeroepen. Bij een journalist van de Amerikaanse zender CBS die meevoer met de Titan, en The Simpsons-schrijver Mike Reiss, die drie keer meeging, viel het contact met het begeleidende schip geregeld weg. Passagiers moesten volgens de CBS-journalist bovendien een contract tekenen waaruit bleek dat het ‘experimentele schip’ niet was goedgekeurd door een officiële instantie. In de CBS-reportage is ook te zien dat de Titan werd bestuurd met een simpel uitziende gamecontroller van Logitech.

‘Voor geen miljoen’

De BBC interviewde ook G.M. Harris, die talloze keren met een andere onderzeeër naar de Titanic heeft gedoken. Hij had geen goed woord over voor de Titan, die volgens hem bijzonder onveilig was. Hij zou ‘voor nog geen miljoen’ in die onderzeeër zijn gestapt. De Duitse zakenman Arthur Loibl, die wel met de Titan is meegegaan, sprak van een ‘kamikazeoperatie’.