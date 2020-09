Broer van Jeremy Corbyn organiseert anti-lockdownprotest: 11.663 euro boete

Piers Corbyn tijdens een anti-lockdowndemonstratie in mei dit jaar. Beeld Getty Images

Ook enkele organisatoren van illegale dansfeesten kregen dezelfde boetes opgelegd. Het optreden van de autoriteiten heeft in Groot-Brittannië vragen opgeroepen over het recht op demonstratie en rechtsgelijkheid.

Trafalgar Square was zaterdagmiddag gevuld met ruim tienduizend Britten die grote moeite hebben met de coronawetgeving van de Conservatieve regering. Onder de slogan United for Freedom pleitten ze voor een terugkeer naar het oude normaal, een wereld zonder gezichtsmaskers, zonder afstand houden en zonder quarantaines. Het grootste anti-lockdownprotest tot nu toe op het eiland was in strijd met een bepaling die bijeenkomsten van meer dan dertig personen verbiedt.

Veel deelnemers voelden zich verwant aan de libertaire organisatie Keep Britain Free, geleid door de in Monaco woonachtige miljonair Simon Dolan. Zij ontkennen het bestaan van het virus niet, maar vinden de maatregelen ertegen erger dan de kwaal.Naast gewone lockdownsceptici hadden zich ook complotdenkers naar hartje Londen begeven, om bijvoorbeeld hun zorgen te uiten over vaccinaties. Tevens waren er enkele fascisten aanwezig, getuige een Union for Fascists-vlag.

Samenzweringstheorieën

De man achter de bijeenkomst was de 73-jarige Piers Corbyn, een natuurkundige en meteoroloog die de laatste jaren is uitgegroeid tot een klimaatscepticus en samenzweringstheoreticus. Hij werd met enkele anderen gearresteerd en naar het politiebureau afgevoerd. Na zijn vrijlating liet Corbyn weten dat had hij uitgebreid met de hoofdstedelijk politici heeft overlegd over het organiseren van deze samenkomst. Hij gaat in beroep tegen de torenhoge boete.

Hij kreeg steun van commentator Madeline Grant die in The Daily Telegraph schreef dat niemand een boete verdient voor het organiseren van een vreedzaam protest. ‘Dit is Groot-Brittannië, niet Cuba of oost-Duitsland’, stelde ze. Tevens vroegen critici zich af waarom de politie niet ingreep bij de Million People March van Black Lives Matter, een paar kilometer verderop in Hyde Park, of bij de duizenden soennitische moslims die door Oxford Street marcheerden om Asjoera te vieren, de verjaardag van imam Hoessein, martelaar en kleinzoon van profeet Mohammed.