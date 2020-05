Broer van Jeremy Corbyn is publiekstrekker bij demonstratie tegen lockdown en wordt opgepakt

Piers Corbyn is voorstander van een No Deal Brexit, gelooft niet in klimaatverandering en noemt de coronapandemie ‘een pakket leugens om u te hersenspoelen en in het gareel te houden’. Beeld EPA

De arrestatie gebeurde zaterdag in het Londense Hyde Park, waar de 73-jarige astrofysicus en weervoorspeller bij een demonstratie tegen de lockdown werd opgepakt.

Een bonte verzameling van zo’n vijftig kleine ondernemers, hippies, complotdenkers en mensen die zich zorgen maken over burgerrechten, negeerden de ‘social distancing’-voorschriften. Ook elders in het Verenigd Koninkrijk werd actie gevoerd.

Vergeleken met de grote demonstraties in Duitsland is het protest op de Britse eilanden tegen de lockdown klein. Voor het eerst kwamen lockdownsceptici, verenigd onder de paraplu van de Freedom Movement, bijeen om hun zorgen te uiten, van Belfast tot Barnstaple, van Glasgow tot Londen. Daar was de fameuze Speaker’s Corner het decor, de hoek in Hyde Park waar in gewone tijden dagelijks mensen staan om, staand op een keukentrapje, te openbaren waar ze voor of tegen zijn.

Trekpleister was Piers Corbyn, de geleerde broer van de voormalige Labourleider, die zich de afgelopen jaren heeft geprofileerd als een dwarsdenker. Hij is voorstander van een No Deal Brexit, gelooft niet in klimaatverandering en noemt de coronapandemie ‘een pakket leugens om u te hersenspoelen en in het gareel te houden’. Ook gelooft hij in een verband tussen corona en de aanleg van het 5G-netwerk. Corbyns weerstand tegen vaccinaties completeert zijn wereldbeeld. Hij werd aangehouden omdat hij een politiebevel herhaaldelijk negeerde.

Extreem-rechts

Niet iedereen in de Corbyn-clan was blij. ‘Kan ik even zeggen: Piers Corbyn spreekt voor Piers Corbyn en alleen voor Piers Corbyn’, twitterde Jeremy’s zoon Tommy. ‘Ik weet zeker dat elke familie een Piers heeft.’ Steun kreeg de 73-jarige evenwel van Nick Griffin, voormalig leider van de extreem-rechtse British National Party.

Bij de vrijheidsdemonstraties van afgelopen zaterdag vervaagde de traditionele links-rechts scheidslijn. De aanwezigen waren tegen de bestaande politieke orde en de gevestigde media. En tegen Bill Gates.

Op zondag lieten vele duizenden Engelsen op een andere wijze merken genoeg te hebben van de lockdown, door gebruik te maken van de door Boris Johnson opgeheven restricties. Stranden, parken en mooie plekken in den lande waren druk met dagjesmensen die genoten van het prachtige lenteweer en de herwonnen vrijheid. Sommige nationale parken hielden de poorten nog gesloten om een enorme toestroom te voorkomen. De regering stond het leden van twee verschillende huishoudens toe om samen op pad te gaan.

Ondertussen woedt de strijd of de scholen wel of niet deels opengaan na de pinkstervakantie. De onderwijsvakbonden en de Labour-oppositie zijn fel tegen. Volgens de regering (en de Wereldgezondheidsorganisatie) is het gezondheidsrisico klein. De kinderombudsman is voor het heropenen van de scholen, wijzend op de negatieve effecten van de lockdown op het welzijn van kinderen, vooral die uit de lagere sociale milieus. De lockdown verdiept ook de kloof tussen particulier- en staatsonderwijs.