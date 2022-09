Broer die stervoetballer Pogba beschuldigt van hekserij is gearresteerd

Stervoetballer Paul Pogba (rechts) in 2019 met zjin broer Mathias. Beeld AFP

Mathias Pogba en twee anderen zouden zich aan het begin van de middag hebben gemeld bij de politie, en direct in hechtenis zijn genomen, melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Een dag eerder (dinsdag) zou er een vierde man zijn aangehouden.

De opmerkelijke affaire werd begin augustus zichtbaar voor het publiek. Toen plaatste Mathias Pogba een opmerkelijke video op TikTok, waarin hij zei met ‘grote onthullingen’ te zullen komen over zijn broer. Een week later liet de broer weten dat die onthulling iets te maken heeft met ‘hekserij’: volgens Mathias had Paul Pogba een marabout, een West-Afrikaanse magiër, in de arm genomen om Kylan Mbappé te vervloeken – een andere grote ster uit het Franse elftal.

Paul Pogba getting exposed by his own brother?



Wowpic.twitter.com/5ZbIwYfw1t — Bill Eshun (@Bill_Eshun) 28 augustus 2022

Na het verschijnen van de eerste video had Paul Pogba (29) al laten weten dat zijn broer al maandenlang probeerde om hem af te persen. Toen Pogba, een Fransman van Guinese afkomst, in maart op bezoek was bij familie in Parijs zouden oude vrienden hem hebben meegesleurd naar een appartement, waar ze hem verweten dat hij ze nooit financieel heeft geholpen sinds hij profvoetballer is. Twee gewapende mannen zouden hebben beweerd dat ze Pogba al dertien jaar lang zonder zijn weten discreet bewaakten, en daar nu 13 miljoen euro voor wilden.

Geïntimideerd

Pogba zou daarna nog meerdere keren zijn geïntimideerd door deze mannen, die hierbij in gezelschap bleken te zijn van zijn broer Mathias. Hierop lichtte Pogba de advocaten van Juventus in, de club uit Turijn waar hij in juli tekende.

Mathias (die samen met broer Florentin een tweeling vormt) is twee jaar ouder dan Paul, en werd geboren in Guinee voordat het gezin naar Frankrijk verhuisde. Beide mannen zijn ooit uitgekomen voor het nationale elftal van Guinee, al kwam Mathias niet verder dan een paar invalbeurten. Terwijl de ster van Paul steeds verder rees, ging de carrière van Mathias bergafwaarts. Op zijn hoogtepunt (in het seizoen 2016-2017) kwam hij uit voor Sparta Rotterdam, maar nu zit hij zonder club.