Broekers-Knol vertrekt als voorzitter van de Eerste Kamer

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol komt aan bij de Tweede Kamer. Foto ANP

Op 20 maart volgend jaar zijn de verkiezingen voor de Provonciale Staten. Die kiezen op 27 mei de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Alle partijen zijn nu bezig met de kandidatenlijsten voor zowel de provincies als de senaat.

Broekers (71) werd in 2013 voorzitter van de Eerste Kamer. Zij was toen al twaalf jaar lid van de senaat. Haar partij hanteert de vuistregel dat een senator maximaal twaalf jaar mag aanblijven. In 2015 kreeg zij ‘bij uitzondering een extra termijn’. Dat ze die nu niet meer krijgt vindt zij ‘heel goed te begrijpen’, zei ze in WNL op Zondag.

Zelf had ze graag door gewild, ‘omdat er net een nieuwe griffier is die zich nog moet inwerken en vanwege de verhuizing’ van het parlement die aanstaande is. Volgend jaar begint de grootschalige verbouwing van het Binnenhof. Broekers oppert dat de Eerste Kamer dan ook eens in provinciehoofdsteden kan vergaderen. ‘Middelburg, Leeuwarden et cetera. Niet elke week natuurlijk, dat is niet te doen. Maar het brengt de politiek eens uit Den Haag, dichter bij de burger’, zei ze.

De vertrekkend voorzitter, van huis uit jurist, maakt zich zorgen over het teruglopend aantal juristen in de Senaat. ‘Partijen moeten ervoor zorgen dat ze een paar goede juristen in huis hebben, zij kunnen het beste de wetgeving controleren, want zij zijn daar het beste in getraind.’

De VVD-politica zit sinds 2001 in de Eerste Kamer. Ze hield zich daar vooral bezig met de onderwerpen justitie en veiligheid. Door het vertrek van Broekers komt er een voorzittersvacature. Die wordt gekozen door de leden van de nieuwe Eerste Kamer. Binnen de VVD zou senator en voorzitter van de huidige VVD-fractie Annemarie Jorritsma zich daarvoor warmlopen. De VVD is nu de grootste fractie.