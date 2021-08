Broekers-Knol trekt strenger gezinsherenigingsbeleid weer in

Demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid (VVD). Beeld ANP

Dat schrijft Broekers-Knol in een brief aan de Tweede Kamer. Maandag openbaarde de NRC de nieuwe beleidslijn, die tot dusver onder de pet was gebleven. Hierdoor konden zo’n tweehonderd alleenstaande minderjarige vluchtelingen niet langer directe familieleden zoals hun ouders naar Nederland laten komen, zodra ze een verblijfsvergunning kregen. Alleenstaande asielkinderen die terecht konden bij een oom, tante of ander familielid werden in de nieuwe beleidslijn namelijk niet langer als alleenstaand beschouwd.

De wijziging in de regels van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werd door Broekers-Knol stilzwijgend doorgevoerd. De Tweede Kamer werd niet geïnformeerd. Bovendien was de beleidswijziging volgens de NRC tegen het advies in van de IND-top.

‘Generiek gehanteerde werkwijze’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid was maandag niet rechtstreeks bereikbaar, maar reageert dinsdag via een brief van de staatssecretaris aan de Kamer. Broekers-Knol schrijft dat ze heeft besloten af te zien van ‘een door de IND meer generiek gehanteerde werkwijze’.

Broekers-Knol meldt in de brief dat 207 kinderen door de strengere beleidslijn werden getroffen. ‘De omvang van de casuïstiek blijkt aanmerkelijk groter dan aanvankelijk gedacht.’ Daarbij vindt Broekers-Knol bij nader inzien dat de problemen en achtergronden van de groep asielkinderen dusdanig verschilt, dat ‘een meer individuele beoordeling van de aanvragen op zijn plaats is’.

De alleenstaande asielkinderen die door de beleidslijn niet meer als alleenstaand werden beoordeeld, kunnen nu ook na een afwijzing een nieuwe aanvraag voor gezinshereniging indienen.

Goedkeuring van de rechter

Volgens de NRC is de nieuwe beleidslijn sinds november van kracht. Broekers-Knol laat in de brief weten dat de nieuwe opvatting van wie ‘alleenstaand’ is, stamt uit 2019. Toen besloot de IND dat een individuele minderjarige asielzoeker die zonder zijn ouders in Nederland was, niet in aanmerking kwam voor gezinshereniging toen hij een verblijfsvergunning kreeg. Vervolgens is deze lijn standaard geworden in het beleid van de IND. Het besluit werd door de rechtbank Overijssel geaccordeerd, zo schrijft de staatssecretaris.

Op verzoek van de Volkskrant publiceerde de rechtbank Overijssel dinsdag de uitspraak van maart 2020 waar Broekers-Knol naar verwijst. Daaruit blijkt dat het individuele geval waarop de nieuwe beleidslijn van de IND is gebaseerd, een Eritrese jongen betreft van toen elf jaar oud die in 2017 met zijn oma naar Nederland kwam. De jongen kon in Nederland asiel aanvragen omdat zijn oom (en de zoon van zijn oma) al in Nederland woonde. In 2018 kreeg hij een tijdelijke verblijfsvergunning.

Zijn aanvraag voor gezinshereniging met zijn ouders werd door de IND in 2019 afgewezen en de rechter achtte dit in 2020 rechtvaardig. De jongen was namelijk al sinds zijn eerste levensjaar verzorgd door zijn oma, bij wie hij ook in Nederland bleef wonen. De rechter oordeelde daarom dat het IND terecht stelde dat de jongen niet alleenstaand was. Zijn ouders zijn geen onderdeel van zijn gezin geweest, dus was van gezinshereniging geen sprake.