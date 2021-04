Broedertwist in Jordaanse koninklijke familie gesust, maar geruchten over complot tegen koning blijven

Archieffoto uit 2001 van de Jordaanse koning Abdullah met zijn halfbroer prins Hamza. Beeld AP

Er is bemiddeld door prins Hassan, de broer van de voormalige koning Hoessein en een oom van beide mannen, in het conflict dat al langer broeide, maar dit weekeinde tot een openlijke ruzie leidde. Op de dag dat de Jordaanse veiligheidsdienst tientallen mensen arresteerde vanwege een complot tegen de koning, werd Hamza (41) onder huisarrest geplaatst. In zijn videoboodschap ontkende Hamza vervolgens betrokkenheid bij een complot, maar beschuldigde hij het koningshuis wel van corruptie en incompetentie.

De internationale bondgenoten van het land sidderden, want uitgerekend Jordanië is een baken van rust in een gespannen regio. Het is een belangrijke partner in de strijd tegen islamitisch extremisme, en speelt een grote rol bij het Israëlisch-Palestijnse vredesproces - al hebben de recente akkoorden tussen Israël en een aantal Arabische landen wel het speerpunt van Jordanië ondermijnd, dat er pas vrede kan zijn, als de Palestijnen hun eigen land krijgen. Daarnaast worstelt het land met een economische crisis, torenhoge werkloosheid en de bijna twee miljoen Syrische vluchtelingen die in Jordanië worden opgevangen.

Handtekening

Het lijkt prins Hassan te zijn gelukt om de angel uit het conflict te halen. Maandagavond kwam hij met een verklaring waar Hamza zijn handtekening onder heeft gezet. ‘De belangen van het vaderland moeten boven alles blijven staan, en we moeten ons allemaal scharen achter de pogingen van de koning om Jordanië en zijn nationale belangen te beschermen. (...) In het licht van de ontwikkelingen van de afgelopen twee dagen, plaats ik mezelf in de handen van Zijne Hoogheid, de koning.’

Belangrijke vragen blijven echter onbeantwoord. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk een complot tegen de koning werd gesmeed, of prins Hamza daar een rol bij speelde, en of er, zoals de veiligheidsdiensten suggereerden, buitenlandse mogendheden bij betrokken waren. Bovendien was Hamza dinsdag nog steeds niet gezien, en worden enkele van zijn directe medewerkers ook nog steeds vermist. Zijn stafchef Samir Majali bijvoorbeeld, lid van de belangrijke Majali-stam, wordt volgens diens familie nog steeds vastgehouden op een onbekende locatie, wat suggereert dat de spanningen nog niet geheel zijn opgelost.

Archieffoto uit 2004 van prins Hamza met zijn moeder, Koningin Noor. Beeld AP

Het Jordaanse koningshuis heeft eventuele spanningen altijd voor de buitenwereld verborgen weten te houden. Hamza is de oudste zoon van de geliefde koning Hussein en zijn vierde vrouw Noor. Hij gold als diens favoriet, maar toen Hussein in 1999 overleed, was Hamza nog te jong om koning te worden, en daarom werd zijn halfbroer Abdullah gekroond.

In 2004 werd Hamza de titel van kroonprins ontnomen omdat Abdullah zijn halfbroer ‘zijn vrijheid wilde teruggeven’. Abdullahs oudste zoon, die ook Hussein heet, werd de nieuwe kroonprins - een wisseling waarmee de koning zijn macht verder versterkte.