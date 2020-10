Britten zoeken afgelegen eilanden voor de opvang van migranten

Ascension Island in de Atlantische oceaan, halverwege de Afrikaanse en Braziliaanse kust. Beeld Alamy Stock Photo

De ruim zevenduizend bootmigranten die dit jaar reeds aan de kust van Kent zijn gearriveerd, hebben Patel een flink hoofdpijndossier bezorgd. Het controleren van de grenzen, een van de beloften van de Brexit, blijkt moeilijker te zijn dan gedacht. Nigel Farage, de plaaggeest van de Conservatieve Partij, heeft de Kanaalmigratie met succes op de politieke agenda weten te zetten.

Australisch model

De voorman van de Brexit Partij pleit al maanden voor een ‘Australisch model’. Daarbij worden migranten die de vaste wal hebben bereikt, ondanks pogingen boten terug te duwen, naar het afgelegen eiland Nauru gestuurd. Daar hebben de Australiërs een detentiecentrum gebouwd. Dit ‘dumpen’ van migranten krijgt veel kritiek, onder meer van Amnesty International.

Dat Australische model blijkt echter goed te zijn gevallen bij minister Patel. Ze heeft eerder een Australisch puntensysteem voor legale immigratie ingevoerd. Het helpt dat de Australische oud-premier Tony Abbott, de bedenker van het harde immigratiebeleid, de Britse regering nu adviseert op Brexit-gebied. Patel ging dus op zoek naar het Britse equivalent van Nauru.

Op basis van gelekte documenten meldde The Financial Times eerder deze week dat Patel heeft overwogen om twee eilanden in het midden van de Atlantische Oceaan te gebruiken voor de tijdelijke opvang: Ascension Island en Sint-Helena. Sint-Helena geniet faam als plek waar de Britten de verslagen Napoleon Bonaparte na de Slag om Waterloo heen stuurden.

Shetlandeilanden

Deze opties werden vanwege de afstand als onpraktisch afgeserveerd. Daarom kijkt Patel nu naar eilanden dichter bij huis. Het Isle of Wight en het Isle of Man zijn nu overwogen, alsmede de Shetlands, de eilandengroep tussen Schotland en Noorwegen. Een andere mogelijkheid is om de migranten naar andere landen te vliegen, waarbij wordt gedacht aan Marokko, Moldavië en Papoea Nieuw-Guinea, een ander land waar Australië migranten heen zendt. Een minder radicaal plan is de opvang op uit de vaart genomen veerboten.

De zoektocht krijgt nogal wat kritiek. Zo beloofde de Schotse premier Nicola Sturgeon alles te doen om te voorkomen dat migranten als ‘vee’ worden behandeld. In het Lagerhuis beweerde Labour’s Nick Thomas-Symonds dat ‘de Tories van het ene onmenselijke idee naar het andere onpraktische idee zwalken’. Patel beseft echter dat een streng immigratiebeleid goed ligt bij een grote groep kiezers.

Drijvende zeemuur

De bewindsvrouw schenkt ook aandacht aan manieren om te voorkomen dat migranten de kust bereiken, bijvoorbeeld door het plaatsen van een drijvende zeemuur of het veroorzaken van golven. Tevens wil de regering de immigratiewetgeving aanpassen nadat advocaten er afgelopen maanden in zijn geslaagd om vliegtuigen met uitgeprocedeerde migranten aan de grond te houden.

Pogingen om de Fransen zover te krijgen om vertrekkende migranten tegen te houden hebben vooralsnog weinig geholpen.