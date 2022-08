Britten worstelen met hoge prijzen: ‘Men wordt opgeroepen de energierekening niet meer te betalen’

Liz Truss, de vermoedelijke opvolger van premier Boris Johnson, staat de pers te woord. Beeld AFP

Dag Patrick, vandaag wordt in Londen een openingsmanifestatie gehouden om te protesteren tegen de hoge voedsel- en energieprijzen. Wie organiseert de manifestatie? En volgen er meer?

‘De manifestatie is onderdeel van de cost of living campaign, genaamd ‘Enough is enough’ (Genoeg is genoeg). De beweging is ontstaan uit de vakbonden en een deel van de Labourpartij, met name aanhangers van de socialist Jeremy Corbyn.

‘In het hele land vinden de komende tijd protesten plaats, zo’n vijftig in totaal. De oplopende kosten van levensonderhoud worden een steeds groter probleem in Engeland. Vooral de sterk gestegen energieprijzen zijn hier een issue. Maar ook dagelijkse producten zoals melk, brood en andere levensmiddelen zijn flink duurder geworden door de inflatie. Dat treft uiteraard voornamelijk mensen met een lager inkomen.’

Je maakt een reportage over Britten die niet langer rond kunnen komen vanwege de gestegen kosten. Is er daadwerkelijk sprake van een ‘crisis’?

‘De afgelopen tijd ben ik op pad geweest in Noord-Engeland en heb ik gezien dat er zeker sprake is van een crisis. Ik heb mensen gesproken bij wie de uitgaven inmiddels hoger zijn dan de inkomsten. Die mensen zijn aangewezen op de hulp van vrienden en voedselbanken. Op het moment zijn voedselbanken erg populair in Engeland, meer dan 2 miljoen mensen maken er gebruik van. In 2008 lag dat aantal nog rond de 25 duizend. Naast de drukte hebben voedselbanken last van het feit dat ze minder donaties krijgen, omdat mensen die normaliter doneren nu minder kunnen missen.’

In juli liep de inflatie in het Verenigd Koninkrijk op tot 10,1 procent, de grootste stijging in veertig jaar tijd. Er ligt hoge druk op het Britse kabinet en de Bank of England om actie te ondernemen. Wat kunnen die doen?

‘Op 4 augustus verhoogde de Bank of England de rente met vijftig basispunten, wat een historische ingreep is. Het is een klassieke manier om inflatie te bestrijden, maar het werd in de samenleving en de politiek tevens opgevat als een paniekmaatregel. Door de rente te verhogen riskeer je dat de inflatie verder oploopt. Het duurt nog maanden voordat het effect zichtbaar wordt. Dus huishoudens die nu niet kunnen rondkomen, zijn er in ieder geval niet mee geholpen. De vakbonden, die actievoeren, willen dat de lonen worden verhoogd. De overheid is echter huiverig daarvoor, want ook die maatregel kan leiden tot hogere inflatie.

‘Een bijkomend probleem is dat Engeland op dit moment niet echt een functionerende regering heeft. Johnson is met vakantie en neemt binnenkort afscheid, en de verkiezingsstrijd is nog gaande. Engeland zit als het ware in limbo. Het is vrijwel zeker dat Liz Truss de nieuwe premier wordt. Zij blijft hameren op belastingverlagingen, puur om de economie draaiende te houden. Ook daar zijn minima nu niet bij gebaat. In het algemeen komen belastingverlagingen ten goede aan mensen met hogere inkomens, niet de mensen die op het randje leven.’

In heel Europa heeft de oorlog in Oekraïne geleid tot hoge inflatie. Waarom lijken de gevolgen groter in het Verenigd Koninkrijk dan in andere Europese landen?

‘In Nederland lag de inflatie vorige maand zelfs wat hoger, op 10,3 procent. Het verschil met andere EU-landen is dat Engeland minder beschermingsmechanismen heeft voor mensen die moeilijk kunnen rondkomen. De afgelopen twaalf jaar, sinds de Conservatieven aan de macht zijn, is structureel bezuinigd op sociale zekerheid. Daardoor zijn mensen met een lager inkomen extra kwetsbaar voor een crisis als deze.

‘Franse en Duitse regeringen treden actiever op om het leed van lagere inkomensgroepen te beperken. Zo betalen Franse klanten van het Franse energiebedrijf EDF tweeënhalf keer minder dan de Britse klanten. En in Duitsland heeft de overheid de prijzen van het openbaar vervoer omlaag gebracht. In Engeland doet de overheid relatief weinig om de schade voor mensen beperkt te houden. Je hebt hier een redelijk rechtse regering, die minder snel ingrijpt in de vrije marktwerking.’

De Bank of England voorspelt dat de inflatie verder zal oplopen, tot 13,3 procent in oktober. Worden de problemen alleen maar groter?

‘We staan pas aan het begin van de crisis. Het zal nog erger worden in aanloop naar de winter. Op het moment worden de energieprijzen nog relatief laag gehouden door de overheid, maar 1 oktober wordt het prijsplafond losgelaten. Dan gaan de energieprijzen opnieuw flink stijgen, wat voor veel mensen in Engeland hard zal aankomen. Ook is de kans op een economische recessie vrij groot. Het zou de eerste zijn sinds de bankencrisis van 2008. We gaan hoe dank ook een heftige tijd tegemoet in Engeland.

‘Er is een actie opgezet genaamd Don’t Pay UK, waarbij mensen worden opgeroepen vanaf 1 oktober hun energierekeningen niet meer te betalen. De campagne, die wordt georganiseerd door activisten, is in feite een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De organisatie probeert 1 miljoen handtekeningen te verzamelen, ze hebben er nu iets meer dan 100 duizend. Een soortgelijke actie vond plaats in de jaren ’80, toen Margaret Thatcher een bijzonder impopulaire belastingmaatregel wilde doorvoeren die ongunstig was voor lagere inkomens. Dat verzet heeft destijds indirect geleid tot de Thatchers val. Binnen de Labourpartij is zeker steun voor de Don’t Pay UK-actie, in de hoop dat nu hetzelfde zal gebeuren met de zittende Conservatieve regering.’