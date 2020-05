Britten willen opnieuw uitstel klimaattop, dit keer naar november 2021

De Britse premier Boris Johnson (links) bij de lancering van de komende klimaattop, die nu weer lijkt te worden uitgesteld. Beeld AP

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een kabinetsbrief. De klimaattop, COP26 geheten, is een cruciale omdat het de laatste top is voordat het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs officieel ingaat. De bijna 200 landen die ‘Parijs’ ondertekend hebben, werden geacht in Glasgow nieuwe, ambitieuzere plannen voor te leggen om de uitstoot van broeikasgassen zo ver terug te dringen dat een rampzalige opwarming deze eeuw wordt voorkomen.

Klimaatwetenschappers en milieubeschermers maken zich grote zorgen over het uitstel. Doel van het klimaatakkoord van Parijs was een maximale opwarming van een ‘relatief veilige’ 1,5 graad in 2100. Zonder hardere afspraken stoomt de wereld af op een catastrofale opwarming van 3 tot 4 graden. Volgens sommige waarnemers zou uitstel het voordeel hebben dat landen nu de kans krijgen ambitieuzere klimaatdoelen te integreren in hun economische herstelplannen om de coronacrisis te boven te komen.

Een woordvoerder van de Britse regering liet woensdag weten dat de te verschuiven VN-klimaattop, die nu van 1 tot 12 november 2021 zou moeten plaatsvinden, nog steeds in Glasgow wordt gehouden. Onduidelijk is nog wat het nieuwe uitstel zou betekenen voor de volgende jaarlijkse klimaattop, COP27, die voor eind 2021 in een Afrikaans gastland stond gepland. De UNFCCC, de klimaatpoot van de VN, zal donderdag over het Britse voorstel besluiten.