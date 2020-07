Britten willen Nederlandse belastingmiljoenen van Unilever

Het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam. Beeld ANP

De NOS ontdekte een passage over de kwestie in het jaarverslag van Unilever. Daarin wordt gemeld dat de Britse claim gaat over het jaar 2015, maar dat die over een langere periode kan gaan spelen. Als dat het geval is, kan de rekening oplopen tot 600 miljoen euro.

Unilever bestaat al negentig jaar uit een Brits en Nederlands deel. Onlangs besloot het bedrijf achter merken als Andrelon, Calvé en Dove een Brits bedrijf te worden, met het hoofdkantoor in Londen. De Britten zeggen nu dat een belangrijk Nederlands bedrijfsonderdeel vanaf 2015 al in Londen zat, omdat het management van dit onderdeel daar woonde en werkte. De Nederlandse belasting zou dus onterecht geïnd zijn.

Om welk onderdeel het gaat is niet bekend. Wel is duidelijk dat de Britse claim pas vorig jaar is ingediend. Dat wekt de suggestie dat het is ingezet als drukmiddel in het hoogoplopende gevecht tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk om het hoofdkantoor. Met de claim zou Unilever onder druk gezet kunnen zijn om voor Londen te kiezen.

Volgens Unilever heeft de kwestie geen rol gespeeld bij de keuze. De multinational wijst de claim af. Unilever is een procedure begonnen die ertoe moet leiden dat de Britse en Nederlandse overheid met elkaar tot een oplossing komen. Anders zou Unilever twee keer belasting moeten betalen.

Ook aan de Nederlandse kant rommelt het. Volgens publicist Jeroen Smit, die een boek schreef over voormalig Unilever-topman Paul Polman, moet Nederland eerst fiscaal een eindafrekening maken met Unilever, voordat het bedrijf naar Londen vertrekt. Volgens Smit zou Unilever dan ruim 10 miljard euro moeten voldoen. Hij roept de Tweede Kamer op daar werk van te maken.