Britten vragen zich af: heeft Boris Johnson er nog wel zin in?

Zijn fractie mort, zijn vrienden in de media keren zich tegen hem en zijn adviseurs pleiten, in paniek geraakt door het stijgende aantal coronabesmettingen, voor een nieuwe lockdown. Boris Johnson beleeft zware tijden en daar zouden persoonlijke sores bij zijn gekomen. The Times wist te melden dat de Britse premier financiële zorgen heeft.

De 56-jarige Johnson maakt nogal wat kosten. Hij heeft net een dure echtscheiding met de advocate Marina Wheeler achter de rug en is financieel verantwoordelijk voor vier van zijn zes kinderen, waarvan sommige, indachtig de familietraditie, naar particuliere scholen gaan. Daartegenover staat een ‘mager’ premiersalaris van ruim anderhalve ton in ponden. Dat is een stuk minder dan wat de journalist en politicus vroeger verdiende.

Wekelijkse column

Immers, toen hij nog gewoon kamerlid en burgemeester van Londen was, kon hij zijn ambtenarensalaris aanvullen met zijn wekelijkse column in The Daily Telegraph, waarvoor hij een kwart miljoen pond kreeg, het schrijven van goed verkopende boeken, en het geven van lezingen. Zijn politieke ambitie betekende meer dan een halvering van zijn inkomsten, lastig voor iemand die op grote voet wil leven.

Tegenover The Times beweerden vrienden dat hij het niet makkelijk heeft in 10 Downing Street, waar hij met zijn verloofde Carrie en baby Wilfred woont. De krappe bovenwoning is sowieso geen ideale plek voor een gezin. Op een schoonmaker na is er geen huishoudelijk personeel. Zelfs een nanny voor de kleine zou financieel amper haalbaar zijn. Hij zou kampen met depressieve gevoelens, net als zijn held Winston Churchill indertijd.

Dat hij niet lekker in zijn vel zit, is ook voor gewone Britten zichtbaar. Hij staat onder druk impopulaire beslissingen te nemen, zoals drastische inperkingen op de burgerlijke vrijheden, wat niet fijn is voor iemand die geliefd wil zijn. Zijn lusteloze optredens het Lagerhuis beginnen ook op te vallen. Zo liet hij een aanval van plaatsvervangend oppositieleider Ed Miliband afgelopen woensdag gedwee over zich heengaan.

Naweeën van covid

Tevens lijkt hij te kampen met vergeetachtigheid. Tegenover een Kamercommissie antwoordde Johnson vragen op een incoherente wijze en zei hij zijn belofte om vanaf komend jaar dagelijks tien miljoen Britten op corona te testen niet te kunnen herinneren. Een week eerder had hij deze ‘Operation Moonshot’ met veel poeha aangekondigd. Onlangs beweerde de schoonvader van zijn adviseur Dominic Cummings dat Johnson nog steeds naweeën ondervindt van zijn Covid-ervaring.

In de Britse pers gaan steeds meer geruchten dat Michael Gove, een soort minister zonder Portefeuille, achter de schermen steeds meer macht naar zich toetrekt. Gove kan van oudsher goed opschieten met Cummings. De situatie waarin de premier verkeert is enkele maanden terug met spot omschreven door Guardian-columniste Marina Hyde: ‘Johnson wilde graag premier worden en hij wil het graag zijn geweest. Het probleem is het middelste deel.’