Britten stonden op het punt Reza’s vader te deporteren: ‘Wat moest mijn pa in Rwanda?’

Het vliegtuig dat dinsdag 14 juni de uitgezette asielzoekers naar Rwanda zou vervoeren op de militaire vliegbasis in het Britse Amesbury. Beeld Dan Kitwood / Getty

‘Mijn vader is altijd kalm gebleven. Hij wist dat het vliegtuig naar Rwanda niet zou opstijgen. Hij wist dat God hem zou redden. Hij huilde van geluk toen hij hoorde dat de vlucht niet doorging.’ Enkele dagen nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de eerste Britse deportatievlucht tegenhield, spreekt de 21-jarige Iraanse asielzoeker Reza over zijn 47-jarige vader Abbas, die als eerste op het vliegtuig was gezet. ‘Mijn moeder en twee zusjes heb ik al drie jaar niet gezien, die zitten nog in Iran, en nu was ik bijna gescheiden geraakt van mijn vader.’

Reza doet zijn verhaal vanuit Carlisle, een stad in het uiterste noordwesten van Engeland, waar hij samen met een andere asielzoeker een kamer in een pension deelt. Reza’s asielaanvraag is in behandeling. ‘Ik wil politicologie studeren,’ zegt hij in een anderhalf uur durend telefoongesprek, ‘en ik wil werken, liefst in het vluchtelingenwerk. Nu werk ik als vrijwilliger in een plaatselijke kerk die vluchtelingen helpt.’ Zo nu en dan geeuwt hij, vermoeid door de spanning en de slapeloze nachten in de afgelopen week.

Kilo’s afgevallen

Hij maakt zich zorgen om zijn vader, die in Brook House zit, een detentiecentrum bij de Londense luchthaven Gatwick, 550 kilometer van Carlisle. Donderdag kon hij er op bezoek. ‘Hij kan sporten, er is meer comfort dan op andere plekken en hij deelt een kamer met een andere Iraniër. Dat is fijn, want hij spreekt amper Engels. Ik had kleren meegebracht, maar die waren te groot. Ik schrok ervan hoeveel hij was afgevallen, maar liet dat niet merken. Hij ziet er tien jaar ouder uit dan hij is.’

In 2019 verlieten vader en zoon Iran om een veiliger leven te zoeken in Europa. ‘We zijn een christelijke familie en voor christenen wordt het steeds moeilijker in Iran. Je moet een verborgen leven lijden en op elk moment kan de politie voor je deur staan om je mee te nemen. Je leeft een angstig bestaan. Ik zag daar geen toekomst.’

Eerste beproeving: Istanbul

Zijn moeder en zusjes bleven achter. ‘We wisten dat het een barre, jarenlange tocht zou worden. Het afscheid was onbeschrijflijk moeilijk, want we wisten niet wanneer we elkaar weer zouden zien, en óf we elkaar weer zouden zien.’ De eerste beproeving volgde in Istanbul. ‘Als de Turkse politie ons had opgepakt, zouden we meteen worden teruggestuurd.’ Maar het lukte Reza en zijn vader naar Izmir te reizen en van daaruit Lesbos te bereiken, met 36 andere vluchtelingen in een boot.

‘Daar wachtte ons de hel die Moria heet, een vluchtelingenkamp waar niets was, behalve ellende, honger en vechtpartijen – moorden zelfs. We kregen een tentje dat niet bestand was tegen de aanhoudende regen. Na een paar maanden besloot mijn vader een hut te bouwen. Elke dag liepen we enkele kilometers om hout te sprokkelen. Na een half jaar hielden we het niet meer uit en probeerden we de veerboot naar Athene te pakken. Dat was verboden, maar na vele pogingen slaagden we erin aan boord te komen.

Reza en zijn vader in Griekenland, vlak nadat Reza is vrijgelaten uit de gevangenis.

Zes keer gearresteerd

In de hoofdstad deelden we een kleine kamer, maar we wisten dat we hier niet te lang konden blijven, omdat we anders geen geld meer zouden overhouden. Ik heb zes pogingen ondernomen om met boot of vliegtuig naar Italië te komen. Een keer hing ik onder een rijdende vrachtwagen, maar alles mislukte en ik ben zes keer gearresteerd. Toen kwam het bericht dat we in Lesbos werden verwacht voor een beoordelingsgesprek met de immigratiedienst. We zagen er enorm tegenop om terug te varen. We waren bang.’

‘Het nieuwe kamp bleek beter te zijn dan Moria. Ik kon aan de slag als vrijwilliger dankzij de mensen van Movement on the Ground. Hier leerde ik Engels te spreken. De asielaanvraag werd goedgekeurd, maar in Griekenland was geen werk, geen huisvesting. Met onze papieren konden we naar Duitsland. Daar heb ik met mijn vader een half jaar in een piepkleine kamer gewoond. We wachtten lang op verblijfsvergunning , maar er gebeurde niets. Ik probeerde Duits te leren, maar we hadden amper aanspraak. Dat ging niet.’

Alleen naar Engeland

Reza besloot alleen naar Engeland te reizen voor een verse asielaanvraag. ‘In Calais kwam ik terecht in The Jungle, waar de mensen voor Care4Calais me hielpen met de opvang. Na een paar dagen waagde ik het erop, een herhaling van Izmir: ’s nachts in een stampvolle bus naar het strand. Onderweg hield de politie de bus tegen, op zoek naar de chauffeur. Iedereen vluchtte en vervolgde de reis te voet. Met 38 man, waaronder een gezin, zaten we drie, vier uur later op een gammele boot, voor een oversteek die acht uur zou duren.’

‘Toen er tegen het einde langzaam water in de boot begin te lopen, belde ik de kustwacht, omdat ik de enige opvarende bleek te zijn die Engels sprak. Het duurde lang voor ik iemand aan de lijn kreeg en toen dat uiteindelijk lukte, geloofden ze me niet. Na lang aandringen stuurden ze een helikopter en een reddingsboot. We waren gered van de ondergang, letterlijk. De mensen die ons opvingen, waren behulpzaam, zeker die in Dover. Mijn enige slechte ervaring was in het detentiecentrum, waar ik drie dagen alleen maar water kreeg en geen eten.’

Verkeerde dag

‘Toen de regering de Rwanda-plannen bekendmaakte, zat ik in een hotel naast Gatwick. Ik zag mezelf al op de vlucht zitten naar een land waarvan ik helemaal niets weet. Rond dezelfde tijd besloot mijn vader me vanuit Duitsland achterna te reizen. Toen hij aan wal kwam, in april, werd hij meteen gearresteerd. Dat is vreemd, omdat ik vluchtelingen ken die dagen na hem arriveerden en gewoon in hotels werden gezet. Hij kwam blijkbaar op de verkeerde dag aan. Zijn asielaanvraag is nu in behandeling.’

Groot was de schrik toen Reza hoorde dat zijn vader op de eerste Rwanda-vlucht werd gezet. ‘Dinsdagochtend werd hij met enkele andere vluchtelingen in een busje gestopt. Daar hebben ze dertien uur in gezeten. Bij alles wat ze deden, werden aantekeningen gemaakt. Hoe ze erbij zaten, hoe vaak ze belden, wat ze aten. Dat was intimiderend en misschien bedoeld om angst in te boezemen. Ik zat ver weg in Carlisle, met mijn pa bellend en het nieuws volgend. Ik verging van de zenuwen. Wat moest hij in Rwanda? Aan de andere kant van de wereld?’ Wat moest ik zonder hem?’

Een eigen winkel

Volgende week dinsdag staat de tweede Rwanda-vlucht gepland, ditmaal met een andere groep asielzoekers. ‘Als die weer aan de grond blijft, dan denk ik dat mijn vader veilig is,’ zegt Reza. ‘Ik wil hem nu eerst vrij krijgen, zodat we weer samen kunnen zijn. Ik mis hem heel erg. Hij staat te popelen een nieuw bestaan op te bouwen, een winkel te openen, net zoals in Iran, waar hij kleren verkocht. Met mijn moeder en zusjes erbij. We willen goed zijn voor Engeland en zeker niet afhankelijk zijn van de overheid.’

Of de beslissing Iran te ontvluchten een goede was? ‘Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Niet toen we in natte bedden sliepen, niet toen we in een kale cel zaten en ook niet toen we in het pikdonker op de golven dobberden.’