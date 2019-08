Britten slaan druk aan het hamsteren uit vrees voor een ‘no-deal’ Brexit

Zelfs Domino’s Pizza in Londen hamstert voor de Brexit: tomaten voor de tomatensaus. Beeld REUTERS

Liefst 20 procent van de Britten heeft zich volgens een onderzoek van de kredietverstrekker Premium Credit al ingedekt tegen de ergste gevaren van de Brexit door extra voedsel en medicijnen in te slaan. Gemiddeld hebben ze daar ongeveer 400 euro aan uitgegeven. 800 duizend Britten hebben zelfs ruim duizend euro besteed om een no deal-Brexit te overleven.

Bijna driekwart van de hamsteraars zegt uit voorzorg extra levensmiddelen te hebben ingeslagen, de helft ook medicijnen en drankjes. Bij elkaar hebben de Britten nu al 4,3 miljard euro uitgegeven aan het vullen van hun voorraadkasten en koelkasten. Het is al voor de tweede keer dit jaar dat de Britten bezig zijn met hamsteren. Eigenlijk zou Groot-Brittannië al op 29 maart uit de EU vertrekken, maar op het laatste moment werd dat uitgesteld. Destijds sloegen de Britten voor bijna 5 miljard euro aan spullen in. Kennelijk is daar nog wat van overgebleven.

Armageddon

Een handige Brit, Andrew Rawson, heeft een handleiding op de markt gebracht voor Brexit-hamsteraars, al spreekt hij liever van ‘preppers’. Dat is de term die de Amerikanen gebruiken voor mensen die zich voorbereiden op Armageddon of een andere ramp. Preparing for Brexit: How to Survive the Food Shortages luidt de titel van zijn boek, waarin Rawson uitlegt wat je moet inslaan, hoe je het moet bewaren en hoe je ‘ook onder moeilijke omstandigheden de moed erin houdt’. Er is ook een hoofdstuk ‘Prepping for Pets’ oftewel ‘Hamsteren voor huisdieren’.

Er zijn ook Britten die andere prioriteiten hebben bij het hamsteren. Een medewerker van het advocatenkantoor Boodle Hatfield vertelde The Guardian dat rijke Britten op de valreep nog dure auto’s uit het buitenland importeren om te ontkomen aan de mogelijke invoertarieven na een no deal-Brexit. Als Groot-Brittannië terugvalt op de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO, dan komt er bij een auto van 100 duizend euro liefst 32 duizend euro bovenop de prijs. Om daaraan te ontkomen importeerden de Britten vorig jaar 16 procent meer luxe auto’s dan in het jaar ervoor.

Ook veel bedrijven zijn aan het hamsteren, zoals Domino’s Pizza. Dat bedrijf haalt de tomatensaus voor op de pizza’s uit Italië en liet onlangs weten dat het uit voorzorg is begonnen flinke voorraden aan te leggen. Importeurs waarschuwen dat de grootste problemen waarschijnlijk zullen ontstaan bij bederfelijke producten, zoals verse groenten en fruit. Dat wordt dus blikvoer eten.