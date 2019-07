Britten schrappen vluchten naar Caïro om veiligheidsredenen

Toeristen in de Egyptische woestijn. Beeld EPA

Ook Lufthansa schortte dit weekend de reizen naar de Egyptische hoofdstad op, maar hervatte die zondag weer. Touroperators Corendon en TUI blijven vliegen op Egypte, maar hun toestellen gaan alleen naar de zonbestemmingen Hurghada en Sharm el Sheikh.

Het besluit van British Airways kwam zaterdag aan het licht toen reizigers in Londen vlak voor vertrek een brief kregen waarin werd uitgelegd dat hun vlucht was geschrapt. ‘Wij evalueren continu onze veiligheidsvoorzieningen op luchthavens over de hele wereld en hebben onze vluchten op Caïro voor een week geschrapt uit voorzorg, om een herziening mogelijk te maken. De veiligheid van onze passagiers en bemanning is altijd onze prioriteit en we vliegen alleen als dat veilig is.’

Gevraagd om een toelichting, stuurde de persdienst van British Airways een e-mail met bovenstaande passage. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken paste dit weekend haar reisadvies voor Egypte aan, maar alleen om te melden dat British Airways voorlopig niet vliegt op Caïro. De Britse ambassade in Caïro liet via Engelse media weten dat het vliegbedrijf op eigen gezag handelde.

Reisadvies

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wijzigde haar reisadvies op 13 juli voor het laatst. ‘De veiligheidssituatie in een deel van de Zuid-Sinaï en de Nijldelta is verbeterd. Daarom is de kleur in deze gebieden aangepast van ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s)’, aldus het ministerie.

Voor gestrande reizigers in Londen bood British Airways een hotelovernachting aan. Klanten die de komende dagen naar Caïro zouden reizen, moeten op zoek naar een andere manier om in Egypte te geraken.

Vanaf Nederland vliegt alleen EgyptAir rechtstreeks op Caïro. Wie bij KLM een reis boekt naar de hoofdstad wordt vanaf Schiphol naar Parijs gebracht, om daar over te stappen op een toestel van Air France dat naar Egypte vliegt. De Fransen zouden nog geen plannen hebben om Caïro te mijden.

Touroperator TUI biedt alleen reizen aan naar Hurghada en Sharm el Sheikh en zegt geen informatie te hebben over de vluchten naar Caïro. Corendon vliegt alleen op Hurghada, drie keer per week, meldt een woordvoerder: ‘Wij staan voortdurend in contact met de autoriteiten en er is op dit moment geen aanleiding om de vluchten naar Hurghada aan te passen of te annuleren.’