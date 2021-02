‘Britten, optimistisch over het einde van de lockdown, verheugen zich enorm op de zomer en boeken vakanties’

Een vrouw wandelt langs een muurschildering van Captain Tom Moore, die meer dan een miljoen pond inzamelde voor gezondheidszorgstelsel NHS. Beeld AP

Hello Patrick, waar zit je?

Op het vliegveld van Belfast. Ik was hier voor een reportage over de problemen in Noord-Ierland met de gevolgen van de Brexit. Over een half uur vlieg ik terug naar Londen.’

Hoe gaat het daar, in Noord-Ierland?

‘Met name de pro-Britse Unionisten maken zich erg druk over de gevolgen van het Brexit-akkoord. In de deal over het vertrek van Groot-Brittannië is bepaald dat het Britse Noord-Ierland blijft behoren tot de interne Europese markt. En daarmee dus feitelijk is losgekoppeld van de rest van het Verenigd Koninkrijk.

‘Kopen Noord-Ieren producten uit Schotland of Engeland, dan is dat geen binnenlandse handel meer, maar buitenlandse handel. Europese douaniers houden toezicht houden op de Britse douaniers.

‘Het gevoel is dat ze redelijk pietluttig zijn. Een graafmachine uit Schotland werd tegengehouden aan de grens van Noord-Ierland. Er zat modder aan de banden en je mag geen aarde invoeren zonder toestemming. Dus die banden moesten eerst worden schoongemaakt. Per 1 april wordt het grenstoezicht nog strenger. Nu al zijn er douaniers bedreigd met geweld.’

Je schreef onlangs over de Boris-buis, het plan voor een tunnel naar Schotland. De Britse premier Boris Johnson wil Noord-Ierland daarmee verbinden met de rest van het Verenigd Koninkrijk. Is dat geen kwetsbaar object, gezien de Ierse geschiedenis met geweld?

‘Voorlopig bestaat er meer angst voor geweld tegen douaniers en politici, al lijkt de situatie door de lockdown aardig onder controle. Ik heb hier onder anderen gesproken met Unionisten, mensen die heilig geloven in de unie van Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Zij vinden zo’n tunnel natuurlijk een prachtig project, ook symbolisch gezien. Tegelijkertijd voelen zij zich verraden door Johnson en zijn Brexit-deal.

‘Ierse nationalisten zien zo’n tunnel door de Ierse Zee juist helemaal niet zitten. Zij dromen nog wel van een verenigd Ierland en moeten dus niks hebben van een fysieke verbinding met het Verenigd Koninkrijk, De Ierse Zee kan hen niet breed genoeg zijn.

‘De huidige handelsproblemen zijn met de aanleg van een tunnel natuurlijk niet verholpen. Of de goederen nou door een buis gaan of op een ferry, dat maakt niks uit.’

Ondertussen heeft de Britse regering net een tijdspad gepresenteerd, richting het einde van de lockdown. De strenge corona-beperkingen worden stapsgewijs opgeheven. Is er al iets voelbaar als een voorzichtige juichstemming?

‘Mensen zijn massaal bezig met het boeken van vakantiereizen voor de komende zomer. Het is vrijwel onmogelijk nu nog wat te boeken in Cornwall, Devon en andere populaire vakantiebestemmingen in het land. Wat internationale reizen betreft is men nog iets voorzichtiger, vooral omdat men niet weet of ook andere landen de maatregelen de komende zomer zullen versoepelen. Maar met name Griekenland en Spanje lijken de Britten wel te willen toelaten.

‘Dinsdag werden twee popfestivals aangekondigd, in Leeds en Reading. De websites voor kaarten lagen meteen plat, door de overweldigende belangstelling. De droom is ook dat de eindwedstrijden van het Europees Kampioenschap voetbal begin juli in Londen kunnen plaatsvinden in een vol Wembley Stadium.

‘Er is wel kritiek, vooral in de pers, op Johnson. Hij zou te traag zijn met de versoepeling. De modellen die hij gebruikt voor de effecten van het vaccinatieprogramma, dat hier in een enorm tempo gaat, zouden te pessimistisch zijn. Men gaat ervan uit dat het vaccin voor 60 procent bescherming biedt. In de praktijk lijkt dat rond de 90 procent te zijn. Met name mensen in zijn eigen partij dringen nu aan op sneller versoepelen.’

Voor de Britten zou het tempo van de ‘delockdownisering’ dus kunnen meevallen. In Nederland zijn we er juist aan gewend dat dat tempo kan tegenvallen.

‘Haha. De Britten zijn juist redelijk optimistisch. Het kan ze niet snel genoeg gaan. Bovendien, als ze nu treuzelen met versoepelen, dan verspelen ze de voorsprong op andere landen.’

De Britse voorsprong in vaccineren wordt gevierd als overwinning op de Europese Unie?

‘Zeker. Je zou dan ook verwachten dat de vaccinatiebereidheid heel hoog is onder de Brexiteers, degenen die voor het verlaten van de Europese Unie stemden. Ironisch gezien is het dat niet. Remainers, die tegen de Brexit stemden, laten zich juist wat vaker vaccineren.

‘Verder blijkt het overtuigen van de migrantengemeenschappen een probleem. Die lopen achter wat vaccinaties betreft. Terwijl de Aziatische bevolking en de zwarte gemeenschap hier harder door het virus getroffen is dan andere groepen. Met de hulp van imams en hindoepriesters wordt geprobeerd hen te bewegen zich toch te laten vaccineren. Want hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe beter het werkt.’

Hoe mooi en feestelijk wordt de zomer in Groot-Brittanië?

‘De gratis krant Metro had dinsdag de mooiste kop: ‘Midsummer’s dream’, naar het toneelstuk A Midsummer Night’s Dream van William Shakespeare. Op 21 juni, midzomerdag, moeten de laatste beperkingen worden opgeheven. Precies op de langste dag van het jaar.

‘Over twee weken gaan de scholen weer open. Drie weken later mag men weer sporten. Half april gaan de winkels weer open en mogen kroegen en restaurants weer mensen buiten bedienen. Waarschijnlijk mogen er medio mei weer buitenlandse reizen worden gemaakt en gaan de stadions, bioscopen en hotels weer beperkt open. En dan, op midzomerdag, moeten alle beperkingen zijn opgeheven. Tenminste, als het vaccinatieprogramma op stoom blijft en het aantal besmettingen verder is afgenomen.

‘De Britten verheugen zich dan ook enorm op de zomer. Federer op een vol Wimbledon, de British Open Golf, de festivals. De halve finales en de finale van het EK voetbal in juli in Londen. Men hoopt dat het Wembley stadion dan helemaal vol kan zitten. Er is zelfs hoop op de laatste speelronde van de Premier League met publiek, eind mei. Men kan niet wachten.’