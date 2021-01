Britten krijgen te maken met nieuwe lockdown

De Britse premier Boris Johnson. Beeld Reuters

De Britten krijgen te maken met een lockdown die bijna net zo draconisch is als die in het voorjaar. Johnson liet doorschemeren dat de maatregelen van kracht zullen zijn totdat alle kwetsbare Britten zijn gevaccineerd, wat in de loop van februari het geval moet zijn. Volgens de Britse premier zijn de extreme maatregelen nodig omdat het aantal infecties snel stijgt en de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Afgelopen etmaal werden er ruim 400 coronadoden gemeld.

De beslissing om heel het land in de zogeheten ‘Tier 4’ te stoppen, een eufemisme voor een lockdown, zat eraan te komen. Wetenschappelijk adviseurs en de oppositie dringen er al dagen op aan, en eerder op maandag had de Schotse premier Nicola Sturgeon al het startsein gegeven door haar landgenoten te gebieden thuis te blijven. Johnson hikt net als vorige keren aan tegen het nemen van draconische beslissingen, wat hem telkens op kritiek komt te staan.

De beperkingen in Engeland waren al zo strikt dat er weinig meer op slot te gooien viel voor de premier. Hoewel hij eerder heeft gezegd dat scholen wat er ook gebeurt open moeten blijven, zag Johnson zich nu toch genoodzaakt ze te sluiten. Ervaring bij de eerste lockdown heeft geleerd dat het sluiten van de scholen de ongelijkheid in het onderwijs vergroot. ‘Tragisch, absoluut tragisch,’ zo reageerde Us for Them, een organisatie van ouders van schoolgaande kinderen.

Johnson wil ook dat mensen zo veel mogelijk thuis blijven, in de hoop dat ze niet in aanraking komen met de besmettelijke nieuwe virusvariant. De Engelsen kunnen wel het huis uit voor wat lichamelijke oefening en om een ander huishouden te ontmoeten, bij voorkeur in een park. Amateurs, waaronder kinderen, mogen niet meer georganiseerd sporten, maar professioneel voetbal gaat wel gewoon door. Kerken blijven ook open, anders dan bij de eerste lockdown..

Volgens oppositieleider Keir Starmer, een sociaal-democraat, moeten de Britten ‘de geest van het voorjaar’ herontdekken, maar de kans daarop is gering. Het publieke vertrouwen is ondermijnd door gezagsdragers die de regels hebben genegeerd en bovendien is er lockdownmoeheid aan het ontstaan. Met billboards waarop teksten staan als ‘We really need to see less of each other’ probeert de National Health Service de bevolking ertoe te bewegen zich aan de regels te houden.

Johnson zet alle kaarten op het vaccinatiebeleid. In het Churchill-ziekenhuis van Oxford kreeg de 82-jarige Brian Pinker in de vroege maandagochtend de eerste prik met het vaccin dat in de genoemde universiteitsstad is ontwikkeld. Hij was in het ziekenhuis voor een dialysebehandeling. Tijdens een bezoek aan een ander ziekenhuis beloofde Johnson dat tientallen miljoenen Britten voor eind maart zullen zijn gevaccineerd. Het Oxford-vaccin was vorige week goedgekeurd.