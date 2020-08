Britten krijgen een Gandhi-munt

Ghandi staat al op Indiase bankbiljetten. Beeld Getty Images

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak wil op deze manier recht doen, zo meldde hij tegenover The Sunday Telegraph, aan het belang van zwarte en Aziatische minderheden bij de Britse geschiedschrijving.

De beslissing van de bewindsman is een overwinning voor de conservatieve activist Zehra Zaidi, die al twee jaar met de Banknotes of Colour-campagne probeert de keuze van de afgebeelde personen op Britse munten en bankbiljetten diverser te maken. Van oudsher worden alleen witte historische figuren gekozen, zoals Adam Smith, Jane Austen en Winston Churchill.

Twee jaar geleden pleitte Zaidi ervoor om Noor Inayat Khan met een munt te vereeuwigen, een oorlogsheldin van hoge Indiase komaf. Inayat Khan werkte als radio-operateur voor de Special Operations Executive, Churchills spionagedienst. Ze was de eerste vrouwelijke zenddeskundige die naar bezet Frankrijk werd gestuurd. Daar verrichtte ze levensgevaarlijk werk, totdat ze werd verraden, waarschijnlijk door een dubbelspion. Eenmaal gevangen gaf ze ondanks fysieke ontberingen geen informatie prijs. Ze stierf in Dachau en kreeg de hoogste militaire onderscheiding.

Maar Zaidi’s campagne kreeg indertijd geen gehoor. In twee jaar tijd is er meer aandacht gekomen voor de rol van etnische minderheden in de Britse geschiedenis. Minister Sunak verzocht de Royal Mint onlangs met kandidaten te komen voor een munt.

Naast Inayat Khan viel ook de naam van Mary Seacole, de Brits-Jamaicaanse verpleegkundige en schrijver die tijdens de Krimoorlog een provisorisch hotel liet bouwen waar ze gewonde Britse soldaten kon verzorgen. In 2004 werd Seacole verkozen tot belangrijkste ‘zwarte Brit’ uit de geschiedenis.

Genoemde vrouwen lijken het voorlopig te moeten afleggen tegen Gandhi, maar de kans is dat ook zij in de toekomst een munt of bankbiljet zullen sieren. De jonge Gandhi studeerde rechten in Londen en was later actief als hospik tijdens de Tweede Boerenoorlog. Terug in Brits-India ontpopte hij zich als een vreedzame en succesvolle strijder voor de Indiase onafhankelijkheid, die er in 1948 zou komen.

Geheel onomstreden is Gandhi overigens niet. Tijdens de recente golf van Black Lives Matter-protesten was een petitie in omloop met de omroep om zijn standbeeld in Leicester te verwijderen, omdat hij zich tijdens zijn Zuid-Afrikaanse jaren negatief heeft geuit over de zwarte bevolking. In een hoofdredactioneel commentaar schreef The Sunday Telegraph dat het ‘veel over Groot-Brittannië zegt als we een man die als geen ander het wereldrijk bevocht als nationale figuur herdenken’.