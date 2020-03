Britten krijgen coronabrief van besmette Boris Johnson: mogelijk strengere maatregelen

Boris Johnson vergadert vanuit huis nu hij besmet is met het coronavirus. Beeld EPA

‘Als we allemaal de regels volgen zullen er komende week minder levens verloren gaan en kan de normaliteit sneller terugkeren’, staat in het schrijven dat naar 30 miljoen huishoudens wordt gestuurd. In het algemeen houden de Britten zich prima aan de nieuwe regels, wat geleid heeft tot vragen over de operatie, die omgerekend zes miljoen euro kost. Johnson verkeert momenteel in zelfisolatie. Hij maakte vrijdag bekend besmet te zijn geraakt met het virus. Ook de ministers van Volksgezondheid en van Schotland hebben het virus opgelopen.

Zondag steeg het aantal corona-gerelateerde doden in het Verenigd Koninkrijk met 209 tot 1.235, een kleinere toename dan de dag ervoor. Deskundigen zijn het niet eens over het uiteindelijk te verwachten dodental. De baas van de Nationale Gezondheidszorg beweerde dat gesproken kan worden van een ‘goed’ resultaat als het aantal dodelijke slachtoffers onder de 20 duizend blijft. Imperial College echter, verwacht dat de teller bij 5.700 zal blijven steken. In een eerder stadium hielden epidemiologen van deze universiteit rekening met een kwart miljoen doden. De drastische bijstelling zou te danken zijn aan de ‘lockdown’.

Politiestaat

Die geldt voor drie weken, maar kan volgens minister Michael Gove langer duren, wellicht tot juni. Volgens hem vaart de regering in deze blind op experts. Tijdens de Brexit-campagne had dezelfde Gove gezegd geen waarde te hechten aan deskundigen. Het inperken van de bewegingsvrijheid is niet onomstreden. In The Times schreef de voormalige hoge rechter Jonathan Sumption dat er een verschil bestaat tussen reguliere wetgeving en bevelen van de autoriteiten. ‘Het is het verschil tussen een democratie en een politiestaat’, aldus Sumption. ‘Vrijheid en de rechtsstaat zijn iets waard, zelfs tijdens een pandemie.’

The Mail on Sunday meldde dat in de regering-Johnson de woede toeneemt over de rol die China speelt bij de coronacrisis. Volgens diverse ministers heeft het communistische regime in Beijing verkeerde informatie verspreid over het virus en probeert het nu economisch voordeel te verkrijgen uit de wereldwijd crisis. Ook leven er zorgen over de beroerde behandeling van dieren in China, die niet alleen dierenleed met zich meebrengt, maar ook dodelijke virussen kan opleveren. Het draagt bij aan een groeiend anti-China-sentiment. Er wordt nu druk uitgeoefend op Johnson om het Chinese staatsbedrijf Huawei bij nader inzien geen rol te geven bij de ontwikkeling van het Britse 5G-netwerk.