Britten komen Europese Unie tegemoet: afspraken over Noord-Ierland blijven staan

Boris Johnson heeft enkele maanden geleden een bom onder de onderhandelingen gelegd door een wetsvoorstel in te dienen dat indruist tegen het door hem ondertekende Scheidingsakkoord met de EU. Zijn Interne Markt Wet moet ervoor zorgen dat de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland ook bij een No Deal soepel blijft verlopen. Maar om een grens op het Ierse vasteland te voorkomen, was in het Scheidingsakkoord afgesproken dat de EU zeggenschap zou houden over de handel met Noord-Ierland. De grens zou dus door de Ierse Zee lopen.

De Europese leiders waren ziedend over deze actie, en ook de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden toonde zich not amused. Aanvankelijk trokken Johnson en zijn ministers zich weinig aan van de kritiek. In een poging het vertrouwen te herstellen heeft Londen nu besloten om de omstreden clausules uit de wet te halen. Ook aan Europese kant zouden concessies gedaan zijn, maar details daarover ontbreken nog.