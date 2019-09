Britten in shock over verbanning van prominenten uit de Conservatieve Partij

De Britse politiek is in shock na het besluit van premier Boris Johnson om enkele prominente leden van de Conservatieve Partij te schorsen: de partijgenoten hebben in zijn ogen verraad gepleegd. De gemoederen lopen zo hoog op dat een scheuring van de regeringspartij niet ondenkbaar is.

De Britse Conservatieve Partij likt woensdag de wonden na de donkerste dag uit haar eeuwenoude geschiedenis. Vriend en vijand zijn in shock doordat Boris Johnson en de zijnen dinsdagavond laat bekende gezichten als Kenneth Clarke, Rory Stewart en Philip Hammond uit de fractie hebben gezet. Reden: ze hadden de oppositie geholpen bij het voorkomen van een No Deal-Brexit. Volgens Stewart is de woede binnen de partij zo groot dat andere fractieleden mogelijk uit zichzelf zullen opstappen, waarmee een scheuring een feit lijkt te zijn. Wat overblijft van de Conservatieve Partij is in wezen een Brexit Partij.

Ondertussen ploetert premier Boris Johnson door. Nadat zijn regering de controle over het Lagerhuis had verloren, diende hij dinsdagavond laat een motie in voor het houden van verkiezingen, bij voorkeur daags voor de Europese top van 17 oktober. Daarover zal het Lagerhuis woensdagavond debatteren. Er is een tweederde meerderheid nodig. De oppositie wil niet meewerken zolang een No Deal-Brexit in de lucht hangt. De Tories proberen oppositieleider Jeremy Corbyn nu te af te schilderen als lafaard, omdat hij al jaren roept om verkiezingen maar op het beslissende moment niet thuis geeft.

Race tegen de klok

Als deze poging mislukt kan Johnson ook een nieuwe verkiezingswet indienen, maar dat neemt meer tijd in beslag aangezien die wet ook door het vijandige Hogerhuis moet. Een derde optie is dat Johnson een motie van wantrouwen tegen zichzelf indient, maar dat biedt de oppositie de kans om zelf een regering te vormen.

Agenda vandaag in het Britse Lagerhuis: 13:00 uur: Vragenuurtje Boris Johnson in Brits parlement 16:00 uur: Lagerhuis debatteert over Brexit 20:00 uur: (onder voorbehoud) Lagerhuis stemt over Brexitmotie

De wetgeving om een No Deal-Brexit te voorkomen moet maandag afgerond zijn. Dat betekent een race tegen de klok. Wanneer de rebellen erin slagen, kan de regering desnoods besluiten de noodwet niet aan de koningin aan te bieden, wat even omstreden als uniek zou zijn.

Premier Johnson wijst naar de oppositie tijdens een verhit debat dinsdagavond. Beeld AFP

Vanaf donderdag zal The House of Lords zich buigen over de noodwet. Er staan twee dagen voor gepland, maar de kans bestaat dat de Hogerhuisleden ook in het weekeinde zullen zitten. Sterker, debatten kunnen de hele nacht doorgaan, reden dat diverse Lords woensdag reeds met dekens, scheerspullen en extra kleren bij het Paleis van Westminster arriveerden. De regering heeft geen meerderheid in de herzieningskamer, waardoor tegenstanders van de noodwetgeving andere manieren moeten vinden om de ‘Benn Bill’ te saboteren. Tegenhouden kan niet, maar tijdrekken is wel degelijk een optie. Zo hebben Brexitgezinde Lords, onder wie de oud-ministers Nigel Lawson, Norman Lamont en Norman Tebbit, inmiddels meer dan honderd amendementen ingediend. In de Lords zijn geen vastgelegde regels waar het gaat om spreektijd en de Lord Speaker, gezeten op een met wol gevulde zak, speelt een minder prominente en luidruchtige rol dan zijn collega in het gekozen Lagerhuis. In de rijkelijk gedecoreerde kamer, waar de leden elkaar aanspreken met “the noble Duke”, “the noble Earl”, “the noble Lord” of gewoon “my noble friend”, gelden informele afspraken. De leider van de Liberaal-democrat ische Hogerhuisfractie noemde het voornemen van collega's om de wetgeving te frustreren tegenover The Guardian ‘een erg kinderachtige en onverantwoordelijke strategie‘.

Dit zijn vier van de bannelingen:

RORY STEWART

Beeld EPA

Amper vijf weken geleden was Rory Stewart nog kandidaat om leider van de Conservatieve Partij en daarmee premier te worden. Nu is de 46-jarige vertegenwoordiger van de Engels-Schotse grensstreek partijloos. Met zijn pragmatische blik op de wereld is de kosmopoliet Stewart – geboren in Hong Kong en opgegroeid in Maleisië – afgelopen maanden uitgegroeid tot de held van de liberale conservatieven. Zijn populariteit groeide door de Rory Walks-video’s, verslagen van zijn wandelingen door het land. Ver weg van Westminster voerde hij gesprekken met gewone kiezers, van boeren tot bezoekers van voedselbanken, van brexiteers tot immigranten. Het leverde hem de titel Politicus van het Jaar op, een prijs die hij kreeg op zijn laatste avond als Conservatief.

KENNETH CLARKE

Beeld Reuters

De Father of the House is uit de fractie gezet. Veel Britten kunnen het nieuws dat Kenneth Clarke (79) zich niet langer Conservatief mag noemen nauwelijks geloven. De man die in 1970 onder de vleugels van Ted Heath het Lagerhuis betrad is immers door een door conservatief, een ouderwetse Torie. Deze liefhebber van sigaren, whiskey en jazzmuziek is liefst 23 jaar lang minister geweest. Zijn (kritische) liefde voor de Europese Unie betekende zijn ondergang. Clarke was de enige Conservatief die ook na het referendum tegen Brexit stemde. De vertegenwoordiger van een dure buitenwijk van Nottingham had al aangekondigd om zich bij de volgende verkiezingen niet meer verkiesbaar te stellen, maar dit einde is wel erg treurig.

PHILIP HAMMOND

Beeld AFP

Clarke was niet de enige oud-minister van Financiën die uit de fractie is gezet. Philip Hammond onderging hetzelfde lot. Het is moeilijk voorstelbaar want Hammond was recentelijk nog de hoeder van ’s lands financiën. Hij heeft zich jarenlang grote zorgen gemaakt over de economische gevolgen van Brexit en was niet bereid om mee te werken aan een No Deal. Zijn inschatting is dat het Verenigd Koninkrijk te grote schade oploopt, wat haaks staat op de bravoure van de brexiteers. Hammond is geliefd om zijn droge humor en koele intelligentie, maar voor de Spartanen onder de brexiteers was hij de grote saboteur. In een onderhoud met Johnson heeft Hammond al laten weten dat hij niet met stille trom zal vertrekken. De premier wacht, zo kreeg hij te horen, ‘een gevecht van zijn leven'.

NICHOLAS SOAMES

Beeld Reuters

Wie had dit ooit kunnen bedenken: Churchill-biograaf zet kleinzoon van Winston Churchill uit de fractie van de Conservatieve Partij. En toch is het gebeurd. Ook voor de 71-jarige Nicholas Soames is geen plek meer binnen de huidige Conservatieve Partij. Hij is simpelweg te EU-gezind, al heeft hij drie keer voor de deal van Theresa May gestemd. Hoewel hij bekend staat als een bullebak, zal zijn geluid worden gemist op de Conservatieve bankjes. Net als Clarke zal hij het Lagerhuis verlaten. Mogelijk zal Boris Johnson hem tot de adelstand verheffen, zodat hij in het Hogerhuis kan plaatsnemen. Het zal niemand verbazen als hij dat aanbod weigert. De jonge Churchill heeft de Conservatieve Partij overigens ook verlaten, vrijwillig, om later weer terug te keren.