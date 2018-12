Britten houden leger achter de hand bij No Deal

Minister van Defensie Gavin Williamson (l) en procureur-generaal Geoffrey Cox vertrekken na de wekelijkse kabinetvergadering op Downing Street 10. Beeld Jack Taylor/Getty

De maatregel maakt deel uit van een nieuw noodpakket ter waarde van 2 miljard pond (2,2 miljard euro) dat de regering-May opzij heeft gezet. Burgers en bedrijven kunnen komende weken adviezen verwachten om zich voor te bereiden.

De aankondiging volgt op een kabinetsberaad waarin Remainers en Brexiteers elkaar bevochten. Zondag had minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, een neo-Brexiteer, gezegd dat de Britten niets te vrezen hebben van een “Managed No Deal”. Aan de andere kant van de tafel zitten de hoofdschuddende Remainers, de ministers van Financiën, Economische Zaken, Werkgelegenheid en Justitie. Zij vinden dat May open moet staan voor alternatieven, zoals een boterzachte Brexit of een nieuwe referendum, of z’n minst het uitstellen van de uittredingsdatum.

Bij een ‘Managed No Deal’ hopen de Britten dat er noodafspraken kunnen worden gemaakt. Er ligt zelfs een plan om Brussel 20 miljard pond te bieden om twee jaar lang een soort overgangsperiode te hebben, zodat Britse vliegtuigen ook op 1 april 2019 kunnen landen in Athene, Amsterdam en de Algarve. Wanneer Europa daar niet mee akkoord gaat, gaan de Britten ervan uit dat landen als Ierland, Nederland en Duitsland – landen die het meest baat hebben bij praktische oplossingen – bereid zijn tot bilaterale afspraken.

‘Een vlotte transitie is in ons belang, en in dat van elke lidstaat,’ zei Ontwikkelingsminister Penny Mordaunt tijdens de Ronald Reagan-toespraak.

Justitieminister David Gauke noemde het idee van een beheerste No Deal ‘een eenhoorn die moet worden geslacht’. Zijn collega Amber Rudd probeerde paniek te voorkomen met de opmerking dat iemand die een autoriem draagt niet per se van ongelukken uitgaat. Het geld dat Financiën tevoorschijn heeft getoverd gaat met name naar Internationale Handel, Binnenlandse Zaken en Landbouw & Visserij. De Transportbewindsman eist meer geld voor het charteren van passagiersschepen die misschien nodig zijn om voedsel en pillen te importeren. Zijn collega van Volksgezondheid zal een vliegtuig charteren dat noodmedicatie naar Engeland moet vliegen. Ironisch zal het vertrekken uit Maastricht, de geboortestad van de Europese Unie.

Verfrommeld akkoord

De verlate voorbereidingen dienen vooral een politiek doel. May wil kamerleden zoveel schrik aanjagen dat ze over een maand toch voor haar verfrommelde akkoord gaan stemmen. Dat zal in het geval van de harde Brexiteers niet werken, want die willen juist een No Deal, vertrouwend op de Blitz-spirit. Het is de reden dat Jacob Rees-Mogg en de zijnen May na hun mislukte coup stilletjes zijn gaan steunen. Voor May is het ook een boodschap aan haar Europese collega’s die haar hard hebben laten vallen. Volgens Labour is No Deal een politieke hoax.

Brexit-veteraan Iain Duncan Smith loofde de voorbereidingen. ‘Ik denk dat Europese figuren nu met zorgen beginnen te reageren.’ Hij doelde met name op Guy Verhofstadt die de bravoure van Hunt als ‘onverantwoordelijk’ had bestempeld en stelde dat het Verenigd Koninkrijk zichzelf aan het verminken is. Het gerucht dat de EU Britten 7 pond gaat vragen om na Brexit naar een van de lidstaten te reizen zorgde voor emotionele reacties. ‘Zomaar een gedachte...’ tweette Hogerhuislid Digby Jones, ‘heeft een van hen in 1917 een heffing aan mijn oudoom Thomas gevraagd, of aan mijn schoonvader in 1944?’

De Britse overheid zal de praktische adviezen aan burgers nog prijsgeven, bijvoorbeeld over de toegang tot gezondheidszorg op het vasteland, geldigheid van rijbewijzen, maar ook welke voorraden ze kunnen aanleggen. Wel is al bekend dat Britten die met hun hond of kat naar het vasteland willen reizen in het ergste geval vier maanden voor vertrek een speciaal paspoort moeten aanvragen. Sommige burgers hebben het zekere voor het onzekere genomen. De rijkste man van het land, de fanatieke Brexiteer Jim Ratcliffe, is eerder dit jaar naar Monte Carlo verhuisd.