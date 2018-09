Britten geven namen prijs van verdachten Salisbury-vergiftiging

De gifaanval in Britse Salisbury, begin maart, was het werk van de Russische militaire inlichtingendienst (GRU). Dat heeft Theresa May het Lagerhuis woensdagmiddag laten weten. De Britse overheid is vervolging begonnen tegen twee GRU-leden: Alexander Petrov en Roeslan Bosjirov.

Het was hun bedoeling om de overgelopen spion Sergej Skripal (66) te doden, maar deze wist de Novitsjok-vergiftiging te overleven, net als zijn 33-jarige dochter Joelia. De Russische staat ontkent nog steeds elke betrokkenheid.

Vrijgegeven foto's van Alexander Petrov (R) en Roeslan Bosjirov. Foto EPA

Na een maandenlang forensisch onderzoek hebben de Britse autoriteiten vastgesteld hoe de aanslag in zijn werk is gegaan. Op vrijdag 2 maart kwamen de twee Russen, onder aliassen, aan op luchthaven Gatwick. Het is niet duidelijk of hun paspoorten vals waren, of verstrekt door de Russische overheid. Enkele uren later betrokken ze een kamer in het City Stay-hotel in Oost-Londen. In de hotelkamer zijn sporen van het gif gevonden.

De volgende dag reizen ze per trein naar Salisbury om de omgeving te verkennen. Een dag later keren ze terug naar de kathedraalstad, ditmaal met het dodelijke, in Rusland ontwikkelde, gif dat in een parfumflesje van Nina Ricci zit. Dat druppelen ze op het handvat van de deur van Skripals huis. Er zijn videobeelden van het duo nabij de woning. Enkele uren laten zakken vader en dochter, na een lunch in een Italiaans restaurant, ineen in een park.

Zondagavond laat vliegen de twee vanaf Heathrow weer terug naar Moskou. ‘Het gaat dus niet om een schurkenstreek, maar vrijwel zeker om een actie die de goedkeuring genoot van hooggeplaatsten binnen de Russische staat’, vertelde May de zwijgzaam luisterende volksvertegenwoordiging. De Britten vragen niet om uitlevering omdat de Russische grondwet dat niet toelaat. Wel is er een Europees arrestatiebevel van kracht.

De Skripals hebben weken in coma gelegen, maar herstelden uiteindelijk. Ook een politieagent raakte besmet toen hij de twee eerste hulp bood. Begin juli viel er alsnog een dodelijk slachtoffer: de 44-jarige Dawn Sturgess. Ze raakte dodelijk besmet toen ze het parfumflesje had gevonden in een doos die was achterlaten bij een liefdadigheidswinkel in Amesbury. Ze dacht dat het om parfum ging.