Britten experimenteren met basisinkomen: ‘We willen zien welk effect dit heeft op het fysieke en geestelijke welzijn van burgers’

Een dakloze op Oxford Street. Beeld Mike Kemp / Getty Images

Het is een initiatief van de progressieve denktank Autonomy, die al jaren pleit voor een betere balans tussen werk en privé. Vijftien inwoners van het Londense stadsdeel East-Finchley en vijftien inwoners van Jarrow, een verarmde plaats in het noordoosten van Engeland, zijn uitverkoren.

Gedurende twee jaar zal hun handel en wandel wel in de gaten worden gehouden door onderzoekers. Belangstellenden konden zich opgeven, waarna er een loting heeft plaatsgevonden. Eenvijfde van de deelnemers, zo meldt de BBC, heeft een handicap.

‘Het is een substantieel bedrag’, legt denktankbaas Will Stronge uit tegenover The Guardian. ‘Een universeel basisinkomen dekt normaal gesproken de basale behoeften van mensen, maar we willen zien welk effect dit onvoorwaardelijke bedrag heeft op de fysieke en geestelijke gesteldheid van burgers. Of ze ervoor kiezen om te werken of niet.’

Volgens hem is een proef als deze nodig, omdat een basisinkomen de weg voorwaarts is, zeker met oog op klimaatverandering en verregaande automatisering.

Solide basis

In Engeland krijgt het basisinkomen steeds meer aandacht. Tijdens de coronalockdowns, toen miljoenen Britten geld kregen zonder te werken, bleken 170 parlementsleden voorstander te zijn van het basisinkomen.

Een prominente pleitbezorger is Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die in 2015 kandidaat stond voor het leiderschap van de Labour Party. Volgens deze sociaal-democraat is zo’n gegarandeerd inkomen een solide basis in het leven van burgers, zeker die aan de onderkant van de samenleving.

Jarenlange bezuinigingen, inflatie en de energiecrisis hebben de afgelopen jaren voor financiële onzekerheid gezorgd bij grote groepen Britten. Zeker mensen met een laag inkomen moeten steeds vaker kiezen tussen ‘heating’ en ‘eating’. Bij voedselbanken is het drukker dan ooit.

Arbeidsongeschikt

Volgens voorstanders is dit de beste manier om armoede te bestrijden, terwijl critici vrezen dat er geld gaat naar mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Het geld voor de 1,9 miljoen euro kostende proef is deels afkomstig van filantropen en deels van de overheid.

Sinds de pandemie kampt Groot-Brittannië met structurele problemen op de arbeidsmarkt. Uit cijfers van het Office for National Statistics (het Britse CBS) is gebleken dat een recordaantal van 2,5 miljoen Britten arbeidsongeschikt thuis zit.

Er is een epidemie van nek- en rugpijn ontstaan, mogelijk als gevolg van thuiswerken. Tevens zijn ouderen die tijdens de coronacrisis noodgedwongen zijn gestopt met werken, nooit meer naar de werkplek teruggekeerd. Ook het aantal werkende studenten is lager dan voorheen. Bedrijven hebben moeite vacatures op te vullen.