Britten boos op Fransen wegens vakantiechaos in Dover: files van zes uur voor veerboot

Franse douaniers zorgden voor chaos bij de Witte Kliffen van Dover Beeld AP

Op de dag waarop de Engelse schoolvakanties begonnen, ontstond er een exodus naar het vasteland. Het was voor het eerst in drie jaar dat er zonder coronabeperkingen kon worden gereisd. De vreugde bij de Britse vakantiegangers duurde niet lang. Bij de havensteden Dover en Folkestone vormden zich enorme files omdat uitgerekend op de drukste dag van het jaar vier van de zes Franse douanepoortjes onbemand bleven. Havenbaas Doug Bannister sprak van een kritieke toestand. Volgens Britse tabloidkranten als The Daily Mail was ‘The Battle of Dover’ uitgebroken.

Met Brexit had het weinig te maken, althans niet direct. Voordat de Britten de EU verlieten waren er ook douanecontroles, simpelweg omdat het Verenigd Koninkrijk geen deel uitmaakt van Schengen. Wel is de Brits-Franse relatie door Brexit ernstig verzuurd. De landen kibbelen al jaren over de Kanaalmigratie, waarbij de Britten de Fransen verwijten weinig meer te doen om illegale immigranten tegen te houden. Ook was er ruzie toen stakingen bij de Franse douane in de dagen voor kerst 2020 bijdroegen tot dagenlange chaos van het vrachtverkeer.

Volgens de Fransen was er geen sprake van slechte wil, maar konden sommige douaniers wegens een technische storing in de Kanaaltunnel niet op tijd in Dover en Folkestone zijn. Volgens de directie van de Kanaaltunnel had de storing niets van doen met het tekort aan Franse douaniers. In de loop van de ochtend waren alle poortjes bezet, maar toen stonden er al eindeloze rijen. De te laat gearriveerde douaniers gingen vervolgens traag werken. Naar verwachting zullen de vertragingen nog enkele dagen voor problemen zorgen.

De kleine, kwetsbare haven van Dover beleeft een rampjaar. Tijdens de Paasvakantie waren er grote problemen omdat de veerdiensten van P&O niet konden varen na een ruzie over massaontslag van personeel. Dat viel toen samen met kinderziekten met een nieuw computersysteem dat na Brexit was ingevoerd.

Vakantiestress

Ook Britten die wilden vliegen kregen, wegens een chronisch personeelsgebrek, te maken met lange wachttijden, onder meer op Heathrow, Bristol en in Manchester. Ook binnenlandse reizigers die begin deze week met de trein een vakantie wilden maken hadden grote last van de extreme hitte, die er onder meer voor zorgde dat een druk spoor tussen Engeland en Schotland onbegaanbaar was voor treinen.