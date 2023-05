Britten bij de kroningsceremonie: ‘Dit geeft ons gevoelens van trots, hoop en verbinding’

De balkonscène op Buckingham Palace met prins George van Wales, het oudste kleinkind van de koning (tweede van links) en andere pages. Beeld AFP

Het is één minuut over twaalf wanneer een mensenmassa in Hyde Park begint te juichen, en het geluid van kanonschoten weerkaatst. Een mijl verderop heeft de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby de 2.23 kilo wegende kroon van St Edward op het hoofd van koning Charles gezet. ‘Ik heb mijn hele leven naar deze gebeurtenis uitgekeken’, zegt Clare Taylor, een gepensioneerde veerbootmedewerkster uit een dorp op de Witte Kliffen bij Dover, ‘mijn moeder was in 1953 bij de kroning van Elizabeth en heeft daar zo veel over verteld dat ik heel nieuwsgierig werd. Ik heb lang moeten wachten, net als Charles.’

Honderdduizenden Britten, alsmede talrijke buitenlanders, zijn naar de Britse hoofdstad gekomen om de eerste Coronation in zeventig jaar mee te maken. Meteen na de dood van zijn moeder Elizabeth, negen maanden geleden, was de 74 jaar oude Charles al koning, maar pas na een kroning is hij echt de koning van de Britten en miljoenen inwoners van enkele Gemenebestlanden, alsmede de bevelhebber van de strijdkrachten en hoofd van de Anglicaanse staatskerk. Vanwege dat laatste heeft de twee uur durende ceremonie in Westminster Abbey een religieus karakter. Hij is immers een beetje de paus van de Britten.

Inclusief

‘Het geeft ons gevoelens van trots, hoop en verbinding’, zegt Nicola George, die de kroning gezeten onder een kastanjeboom volgt met haar partner Dave Binks. ‘Dit is waar wij Britten goed in zijn, het organiseren van koninklijke evenementen, en het mooie is het inclusieve van de ceremonie, met mensen van zo veel achtergronden.’ Typisch Brits is de kroning zeker, in die zin dat de antieke, mysterieuze rituelen gepaard gaan met moderne aanvullingen die horen bij de hedendaagse natie. Oud en nieuw combineren is de reden dat de Britse monarchie na duizend jaar nog altijd in relatief goede volksgezondheid verkeert.

Voor het eerst bijvoorbeeld is het Welsh te horen bij een kroning, wanneer de bekende bariton Sir Bryn Terfel het Kyrie zingt. Later klinken ook het Gaelic en het Iers, waarmee Charles de nadruk wil leggen op het woord ‘verenigd’ in de naam van zijn breekbare natie. Een andere primeur is de gospelmuziek die klinkt nadat de bisschop van Londen Sarah Mullally heeft voorgelezen uit het evangelie volgens Lucas. Het wordt uitgevoerd door hetzelfde koor, het Ascension Choir, dat heeft gezongen bij de bruiloft van Harry en Meghan. Van de twee is nu alleen Harry present, maar die gaat zo ongeveer voor het zingen de kerk uit, teneinde het vliegtuig naar Los Angeles te halen.

Rode veer

De gekroonde zelf oogt gespannen en zelfs wat kwetsbaar te midden van de geestelijken die hem tijdens de grootste dag van zijn leven begeleiden. Het heiligste moment, de zalving, vindt achter drie schermen plaats, want dat is een exclusief moment tussen God en de koning. Emotioneel is de vorst wanneer kroonprins William een kus op een van zijn wangen geeft, na hem loyaliteit te hebben beloofd. ‘Dank je, William’, fluistert de koning. Ook dit al te menselijke moment is nooit eerder vertoond tijdens een kroning, waar de emoties traditiegetrouw, en heel Brits, verborgen gaan achter psalmen, rituelen en antieke regalia.

Op het gebied van kostuums wordt de show gestolen door prinses Anne die in vol ornaat arriveert, compleet met een Franse baret. Een grote rode veer houdt de achter haar gezeten Harry tactisch uit het zicht van de camera’s, alsof het zo bedoeld is. De weg terug naar Buckingham Palace maakt de 72-jarige prinses op haar paard Falkland, dienend als een soort persoonlijke lijfwacht van haar broer. Een andere vrouw die schittert is Penny Mordaunt. Deze oud-minister van Defensie is als Lord President van de Privy Council, een soort Raad van State, verantwoordelijk voor de overhandiging van de diverse ceremoniële zwaarden aan de koning.

Soms zweverig

En dan is er de nieuwe koningin, Camilla, die van elk moment lijkt te genieten. Over deze nazaat van de Anglo-Nederlandse Keppel-familie zijn de meningen nog steeds verdeeld. ‘Ze zet zich in voor vrouwenrechten, daardoor mag ik haar’, zegt Dawn Stewart, die met twee vriendinnen in de regen zit te picknicken en een Sex Pistols-achtig shirt met de tekst God Save the King draagt. Iets verderop in Hyde Park ziet Diana, een vrouw die uit Nottingham is gekomen, liever dat ze gewoon Queen-Consort was gebleven. ‘Maar goed, ze houdt Charles met beide voeten op de grond, en dat is nuttig, want hij is soms wat zweverig.’

Er zijn niet alleen koningsgezinden naar Londen gekomen. Enkele honderden republikeinen proberen te demonstreren bij Trafalgar Square. Enkelen van hen, onder wie de leider van The Republic, worden gearresteerd, wat de politie op kritiek kwam te staan. Borden met de tekst Not My King worden in beslag genomen en blijven al doende uit het gezichtsveld van Charles en Camilla tijdens hun rit naar Buckingham Palace, waarbij ze muzikaal begeleid worden door liefst vierduizend soldaten. In de paleistuin, nadat het volkslied voor de zesde keer heeft geklonken, roepen de troepen driewerf hoera richting hun nieuwe baas.

Door het slechte weer blijft de afsluitende vliegshow beperkt tot helikopters en negen Red Arrows die rood-wit-blauwe rook neerlaten op de familie-Windsor en de feestende massa’s. Iedereen staart naar de lucht, behalve de koning en koningin, uit vrees dat de net opgezette kronen van hun koninklijke hoofden vallen.