Britten bespioneren hun buren met camera’s om naleving lockdown

Beeld Getty Images/iStockphoto

Dat heeft Victim Support gemerkt, het Britse equivalent van Slachtofferhulp. De politie verwijst steeds meer mensen door die het slachtoffer zijn geworden van bemoeizuchtige of intimiderende buren die de beschikking hebben overbeveiligingscamera’s.

In geen enkel westers land hangen zoveel veiligheidscamera’s als in het Groot-Brittannië. Ook particulieren maken er in toenemende mate gebruik van. Een lockdown is een ideaal moment om oude rekeningen te vereffenen en elkaar in de gaten te houden, zo stelde Rachel Almeida van Victim Support tegenover The Sunday Telegraph. ‘Als je al een probleem met de buren had, bieden lockdownregels een excuus om hun leven nog iets miserabeler te maken door een oogje op hen te houden. Mensen hebben meer tijd.’

Sommige spiedende camerabezitters deinzen er niet voor terug hun bevindingen openbaar te maken. Afgelopen april stuurde Debbie King uit Southampton een tweet met de volgende mededeling aan de buurtpolitie, de Hedge End Cops: ‘Ik heb bewijs dat mijn buren zich niet aan de lockdownregels houden. Ze gaan telkens de deur uit en krijgen mensen over de vloer. Mijn camera’s hebben het vastgelegd.’

Het cameragebruik staat niet op zichzelf. Britse kliklijnen hebben in lockdowntijden rood gestaan en het gebruik ervan is gestimuleerd door minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel.

Bekende Britten worden extra goed in de gaten gehouden. Dat merkte de actrice Amanda Holden, die onlangs met de auto naar Cornwall was gereden omdat haar ouders ziek waren. Omwonenden waren er snel bij om de politie in te lichten.