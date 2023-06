Britse vrouw krijgt twee jaar gevangenisstraf voor innemen abortuspillen na wettelijke termijn

Een tablet mifepriston in combinatie met later in te nemen misoprostol maakt dat een zwangerschap wordt afgebroken. Beeld Charlie Riedel / AP

De rechtbank in Stoke-on-Trent veroordeelde de 44-jarige vrouw maandag tot een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De vrouw nam in mei 2020 thuis abortuspillen in en belde later het noodnummer om te zeggen dat ze een miskraam had gehad. In het ziekenhuis bleek dat de vrouw op het moment van de abortus meer dan dertig weken zwanger was. Omdat abortus in Engeland is toegestaan tot maximaal 24 weken, werd de politie ingeschakeld.

In het Britse parlement is geschokt op het vonnis gereageerd. Labour-parlementslid Stella Creasy noemde de wetgeving ‘een kater uit een ander tijdperk’ en riep op tot hervormingen. Caroline Nokes van de Conservatieven wil ‘opnieuw kijken’ naar de ‘sterk verouderde’ wetgeving. Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International keurt de veroordeling af. ‘Het is schokkend en angstaanjagend dat een vrouw in 2023 in het Verenigd Koninkrijk celstraf krijgt vanwege een wet uit 1861’, zegt Chiara Capraro van Amnesty UK.

Het vonnis is gebaseerd op de wet Overtredingen tegen de Persoon uit 1861, die allerlei geweldsdelicten als moord, doodslag en verkrachting omvat. De wetsartikelen die over abortus gaan, zijn in 2019 in Noord-Ierland uit de wet verwijderd, maar in Engeland, Schotland en Wales nog altijd van kracht.

‘Geschokt en onsteld’

Volgens de aanklagers heeft de vrouw de British Pregnancy Advisory Service (BPAS), de organisatie die abortuspillen verstrekt, doelbewust misleid door te liegen over de lengte van haar zwangerschap. De vrouw ontving de abortuspillen op basis van een procedure die tijdens de coronapandemie is ingevoerd. Vrouwen kunnen sindsdien na een telefonisch consult pillen krijgen voor het afbreken van ongewenste zwangerschappen tot tien weken.

De vrouw kwam er eind 2019 achter dat ze zwanger was, maar durfde niet naar de dokter te gaan. Daarom besloot ze gebruik te maken van de nieuwe telefonische procedure. Tijdens een politieverhoor gaf de vrouw toe dat ze gelogen had over de lengte van haar zwangerschap. De aanklagers stelden dat ze op internet zoekopdrachten heeft uitgevoerd met de vragen ‘ik heb een abortus nodig, maar ik ben verder dan 24 weken’ en ‘kan ik gevangenisstraf krijgen voor een abortus met 30 weken?’.

Directeur Clare Murphy van BPAS zegt ‘geschokt en ontsteld’ te zijn over het vonnis. ‘De rechter heeft duidelijk gemaakt dat vrouwen alleen beschermd zijn tegen vervolging als het parlement de wet verandert’, aldus Murphy. Een groep organisaties van onder meer gynaecologen en verloskundigen waarschuwde de rechter afgelopen voorjaar dat ‘deze zaak het signaal kan afgeven dat vrouwen die toegang zoeken tot een abortus gevangenisstraf riskeren’. Mandu Reid, leider van de feministische Women’s Equality Party, wijst op de gevolgen voor de drie kinderen die de vrouw heeft. ‘Dit vonnis dient niemand, haar niet, haar kinderen niet, het publieke belang niet.’