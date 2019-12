Britse videoscheidsrechters onder vuur wegens dubieuze interventies

Beeld Getty Images

Sinds de invoering van de VAR afgelopen zomer is het Engelse voetbal een term rijker: het okseldoelpunt. Dat is een doelpunt dat in vroegere tijden zou hebben geteld, maar nu niet meer omdat een miniem lichaamsdeel van de doelpuntenmaker buitenspel blijkt te hebben gestaan.

De ‘okselregel’ is overtreden, is dit weekend het oordeel na minutenlang passen en meten door een videoscheidsrechter in een caravan te Stockley Park.

Match of the Day-presentator Gary Lineker had geen goed woord over voor de beslissing van videoscheidsrechter Chris Kavanagh, die Norwich op Tweede Kerstdag ook al zwaar had gedupeerd. ‘Hier gaan we weer. Nog meer onzin van de VAR. Als je lijnen moet trekken met puntjes en het dan nog niet duidelijk is, stop dan met het ondermijnen van scheidsrechters op het veld. Absurd.’

De Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), de Engelse scheidsrechtersorganisatie, handelde bovendien tegen de eigen richtlijnen. Een VAR-beslissing is alleen nodig bij ‘een heldere en duidelijke fout’. Daar is bij okseldoelpunten geen sprake van. Het geval-Pukki was nog erger omdat de Finse aanvaller duidelijk niet buitenspel stond. ‘Dit is geen voetbal meer,’ zongen de Norwich City-fans.

De toonaangevende Times-verslaggever Henry Winter voelde mee met de supporters. ‘Het is geen voetbal meer. De VAR haalt alle lol ervan af,’ zo twitterde hij, ‘het spel gaat om doelpunten, niet om oksels, stukjes huid, een schouder of een baard. Er is een herziening nodig, maar PGMOL-baas Mike Riley is te koppig. Het spel hoort toe aan de spelers en de supporters, niet aan PGMOL.’

Riley heeft eerder dit seizoen verklaard dat de VAR, ondanks een wekelijkse lawine van kritiek, prima werkt. De oud-scheidsrechter, een boekhouder, is niet van plan om aanpassingen te verrichten. Er zijn voorstellen geweest om scheidsrechters gebruik te laten maken van een televisiescherm langs het veld, zoals elders in Europa gebeurt en de UEFA adviseert, maar daar wil Riley niet aan omdat het tijd kost.