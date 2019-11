Britse verkiezingscampagne zo onvoorspelbaar als het weer

Het Britse weer is voorspelbaar in zijn onvoorspelbaarheid. Voor verkiezingen geldt tegenwoordig hetzelfde. Beeld Getty Images

‘Waarom ben je hier nu pas?’ en ‘Nee, dank je vriendelijk, ik heb even geen tijd voor je’. Met deze woorden werd Boris Johnson begroet toen hij woensdag het ondergelopen dorp Fishlake in het zuiden van Yorkshire bezocht. Sinds vorige week vrijdag vechten de ruim zeshonderd inwoners daar tegen het water dat na zware regenval buiten de oevers van de rivier de Don is getreden.

Tientallen dorpen en steden in de regio hebben te maken met de zwaarste overstromingen sinds 2015, toen een deel van het zuiden en westen van Engeland onder water kwam te staan. Eerst werden de bewoners in de steek gelaten door de plaatselijke overheden en de Environmental Agency (de verantwoordelijke instantie), en vervolgens door de landelijke overheid.

De regering weigerde de noodtoestand uit te roepen en wachtte te lang met het bijeenroepen van de betrokken ministers. Oppositieleider Jeremy Corbyn profiteerde van die nalatigheid met de opmerking dat de Conservatieven wel onmiddellijk in actie zouden zijn gekomen als het rijke, conservatieve zuiden was overstroomd door het water van de Theems en zijn zijrivieren.

Bijkomend probleem voor Johnson: de inwoners van Yorkshire, bijgenaamd ‘God’s Own Country’, staan bekend om hun uitgesprokenheid.

Dweilen

Het gebrek aan daadkracht is opmerkelijk omdat de vallei van de Don, een gebied van gesloten steenkolenmijnen en een staalindustrie die vecht voor haar voortbestaan, het soort Brexitland is dat de Tories hopen te veroveren op Labour. Wel bezocht Johnson begin deze week een opticien in Matlock, in het naburige Peak District, waar hij de vloer dweilde. Of dat althans probeerde.

De scène deed denken aan de Londense zomerrellen van 2011, toen Johnson als burgemeester te laat de ernst van de situatie inzag en bij terugkomst in de hoofdstad kritiek kreeg van getroffen bewoners. Hij pakte toen enthousiast een bezem op in een poging zijn imagoschade te herstellen. Ook de herinnering aan de trage reactie van George W. Bush na de watersnood in New Orleans drong zich op.

Wat op zulke momenten op het spel staat, is leiderschap. De bevolking verwacht empathie en bescherming van een premier. Johnson ziet zichzelf als een leider, zelfs als een verlosser naar het voorbeeld van Mozes, getuige een artikel waarin hij de Europese Unie verzocht ‘zijn volk te laten gaan’.

Plagen

Ironisch genoeg heeft Johnson nu te maken met een eerste bijbelse plaag: hoogwater. Inmiddels heeft de premier de watersnood echter alweer achter zich gelaten om campagne te voeren in andere pro-Brexitgebieden. Dat verliep evenmin gladjes. Een bezoek aan een bakker in Glastonbury moest wegens protesten van milieuactivisten worden afgelast.

En er liggen meer plagen voor Johnson op de loer, zoals een zorgcrisis. Donderdag kwam een somber rapport uit over wachttijden in de gratis gezondheidszorg. Wanneer in de verkiezingsweken de winterkou zich aandient, volgen er vrijwel onvermijdelijk verhalen over chaotische taferelen bij de eerste hulp in de onderbemande ziekenhuizen: precies het terrein waarop Corbyn campagne wil voeren.

Die Labourcampagne verloopt evenmin soepeltjes. Zo stond de beoogde minister van Volksgezondheid met de mond vol tanden toen hem werd gevraagd hoe de door Labour voorgestelde vierdaagse werkweek bijdraagt aan het wegwerken van wachttijden. De vierdaagse werkweek is een van de revolutionaire ideeën van Labour, dat de bevolking ook gratis onderwijs en gratis internet wil bieden.

Mocht de winter vroeg invallen, dan zullen de Conservatieven de bebaarde socialist ongetwijfeld gaan portretteren als de Kerstman.