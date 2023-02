Britse uitgever Roald Dahl komt met ‘klassieke’ herdrukken na controverse over wijzigingen

Roald Dahl in 1976. Beeld Getty Images

Francesca Dow, directeur van de kinderboekenafdeling van Penguin, liet vrijdag weten dat de openbare discussie een bevestiging was van ‘de buitengewone kracht van de boeken van Roald Dahl, en de serieuze vragen rondom hoe we verhalen uit een andere tijd relevant kunnen houden voor een nieuwe generatie’. Ze noemt het ‘een privilege en verantwoordelijkheid’ om zorg te dragen voor ‘de fantasieën en snel ontwikkelende geesten van jonge lezers’.

Tegelijkertijd zegt Dow het belangrijk te vinden om de klassieke teksten van Dahl in druk te houden. Penguin brengt daarom later dit jaar zeventien van zijn boeken in originele vorm uit, naast de eerder aangekondigde herschreven versies. Lezers mogen dan zelf kiezen welke versie hun voorkeur heeft.

Vijfhonderd wijzigingen

De controverse begon vorige week vrijdag met een publicatie in The Daily Telegraph. In meer dan 2.500 woorden beschreef de conservatieve krant hoe uitgever Puffin (eigendom van Penguin Random House) en de Roald Dahl Story Company zogeheten gevoeligheidslezers hadden ingeschakeld om kwetsende en stigmatiserende woorden en zinsdelen aan te passen. In een bijlage vonden krantenlezers de ruim vijfhonderd wijzigingen aan tien van Dahls bekendste werken: ‘dik’, ‘lelijk’, ‘stom’ en ‘zwart’ verdwijnen, Oempa Loempa’s zijn niet meer uitsluitend mannen, en een heks in vermomming is niet een ‘caissière of typiste’, maar een ‘topwetenschapper of ondernemer’.

Kinderboeken van Roald Dahl. Beeld ANP

De reacties waren voorspelbaar. Prominenten buitelden over elkaar heen om de voorgenomen wijzigingen te veroordelen. ‘Absurde censuur’, aldus schrijver Salman Rushd, die onlangs een aanslag vanwege zijn boek De duivelsverzen ternauwernood overleefde. De Britse premier Rishi Sunak liet weten dat hij het eens is met Dahls personage de Grote Vriendelijke Reus: ‘We moeten niet pietsepeuterig zijn met woorden.’

Zelfs koningin-gemalin Camilla leek zich donderdag in de discussie te mengen, toen ze een publiek van schrijvers voorhield om ‘trouw te blijven aan jullie roeping, ongehinderd door zij die jullie uitingsvrijheid willen beknotten of grenzen willen stellen aan jullie verbeelding’.

Hoofdprijs

Een eveneens voorspelbare reactie was dat Britse Dahl-fanaten massaal op zoek gingen naar de oude, ongekuiste versies van zijn werken.

Tweedehandsboekwinkels verkochten hun exemplaren van De GVR en Daantje de Wereldkampioen voor de hoofdprijs, en internetwinkel World of Books sleet zeven keer meer werken van de kinderboekenschrijver dan een week eerder.

Of Penguin die reacties inderdaad had voorzien, liet de uitgeverij niet weten. Met de aankondiging van de reeks klassiekers zal de storm rondom Dahl vermoedelijk tot bedaren komen. Met één belangrijk resultaat: Penguin heeft zijn werken – in zowel gewijzigde als originele vorm – succesvol in de etalage gezet.