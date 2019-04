Britse tips voor ‘secret mini-breaks’ in Europa: doe eens Dordrecht

Genoeg van Barcelona en Parijs? Dan is Dordrecht een van de geheimtips van de Britse krant The Times. Niet dat er nu wemelt van de toeristen, maar dat is precies de charme van Hollands oudste stad, met pittoreske gebouwen met rode bakstenen en puntgevels.

Bij het Groothoofd, aan het puntje van historisch Dordrecht, kijkt een Duits echtpaar uit over de brede watervlakte. ‘Welke rivier is dit?’, vraagt de man. Zijn vrouw ritselt met een stadsplattegrondje en wijst ‘das Drei-Flüsse-Eck’ aan, oftewel het drierivierenpunt waar de Oude Maas, de Noord en de Beneden Merwede samenkomen. ‘Wie schön’, zegt de man en maakt een haastige foto. ‘Hast du Lust auf einen Kaffee?’

Om te zeggen dat het woensdag wemelt van de toeristen in Dordrecht, neuh. Maar dat is nu precies de charme van Hollands oudste stad, aldus The Times. Wie klaar is met Barcelona en Parijs, krijgt van de Britse krant dertig ‘secret mini-breaks’ in Europa ingefluisterd.

Verborgen parel

De verborgen parel van Nederland is Dordrecht, met zijn ‘pittoreske gebouwen met rode bakstenen en puntgevels’, zijn 900 monumenten en zijn prachtige uitzicht vanaf de klokkentoren van de Grote Kerk. Je kunt je ook aan de stad vergapen vanaf een rondvaartboot, tipt de krant. En dan zijn er nog de proeverijen bij distilleerderij Rutte en, ‘for art lovers’, de 16de- en 17de-eeuwse Hollandse Meesters in het Dordrechts Museum.

In het VVV-kantoor aan de Spuiboulevard is het vooralsnog rustig. Een handjevol Nederlandse bezoekers bekijkt de stadsmaquette en komt te weten dat Dordrecht niet alleen de geboorteplaats is van de Gebroeders De Witt en schrijver Ronald Giphart, maar zich ook de bakermat mag noemen van de frikadel.

Dordrecht als het nieuwe Parijs? Gerben Baaij is in zijn nopjes. ‘In alle eerlijkheid: lijstjes spreken tot de verbeelding’, zegt de directeur van Dordrecht Marketing. ‘Als iemand anders zegt dat je een mooie stad bent, dan heeft dat meer impact dan wanneer je het zelf zegt. Zo’n aanbeveling in The Times doet bovendien iets voor je thuismarkt: opeens vragen ook RTL Nieuws en de Volkskrant zich af wat hier te beleven is.’

Vreemde ogen dwingen, zo ervoer ook Rotterdam, nadat de stad was geprezen door The New York Times (‘52 places to go in 2014’) en reisgids Lonely Planet (‘5 reasons to visit Rotterdam’). De aandacht speelde rond de oplevering van het nieuwe Centraal Station, De Markthal en De Rotterdam van ‘starchitect’ Rem Koolhaas. Niet alleen andere buitenlandse media volgden massaal, ook Nederlandse werden wakker: hè, hoezo Rotterdam, en niet Amsterdam?

Nederlandse toeristen laten zich door een gids bijpraten over de Dordtse geschiedenis bij het beeld van de Gebroeders de Witt. Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

The Passion

Zo viraal als Rotterdam zal Dordrecht niet gaan, beseft Gerben Baaij. ‘Onze belangrijkste markt, daar moet je reëel over zijn als middelgrote stad, is Nederland en Vlaanderen. Dordrecht is niet ver weg vanuit Antwerpen. We hebben vooral dagjesmensen, geen hotelgasten, maar ook daar zijn we blij mee.’ Hoeveel bezoekers er komen, is giswerk. ‘De schatting is ruim 2 miljoen Nederlanders. Meer inzicht in de hotelovernachtingen krijgen we binnenkort, want Dordrecht gaat toeristenbelasting invoeren.’

Aandacht helpt, zo bleek in elk geval nadat Dordrecht in 2014 de eerste Koningsdag ‘nieuwe stijl’ mocht organiseren. Het leidde in de periode daarna tot extra bezoekers. Uit enquêtes bleek dat het vooral mensen betrof bij wie Dordrecht al langer op het netvlies stond: ze hadden nog net dat ‘laatste zetje’ nodig. Wat dat betreft is er komende week een nieuwe kans. Dan kijken naar verwachting meer dan 3 miljoen tv-kijkers naar The Passion, live uit Dordrecht.

Ook internationaal smeedt de stad het ijzer als het heet is. Dordrecht haakt aan bij twee ‘verhaallijnen’ van NBTC Holland Marketing, waarmee een poging wordt gedaan buitenlandse toeristen weg te lokken uit het overvolle Amsterdam. Samen met Kinderdijk en de Biesbosch sluit de stad aan bij het thema ‘Nederland Waterland’. De andere verhaallijn met Dordts tintje gaat over de Gouden Eeuw.

Hollandse meester

En laat de Britten nu idolaat zijn van Aelbert Cuyp (1620-1691). De beroemde, naar Cuyp vernoemde markt mag dan in Amsterdam zijn, de Hollandse Meester kwam zijn geboortestad Dordrecht amper uit. In de 18de en 19de eeuw werd de landschapsschilder mateloos populair bij de Engelse aristocratie en nog steeds is Cuyp een grote naam aan de overzijde van het Kanaal. En dus hoopt de stad in haar 400ste geboortejaar ook de nodige Britse toeristen te lokken.

Op woensdagmiddag lijkt Dordrecht nog niet toeristenproof. In de Vleeshouwersstraat, die zichzelf afficheert als ‘het leukste straatje van Dordt’ zijn de wijnhandel, de edelsmid en de ateliertjes gesloten. ‘Ik denk niet dat Dordt een serieuze concurrent wordt voor Barcelona of Parijs’, lacht een winkelier in de Voorstraat – ‘de voornaamste en oudste straat van de stad’ volgens het straatbordje. ‘Maar als ze daar nog wat toeristen over hebben, zijn ze hier van harte welkom.’